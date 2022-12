ITV annonce une nouvelle émission de talents épique Mamma Mia! I Have A Dream – et les fans d’ABBA vont adorer

ITV a annoncé une nouvelle émission de talents intitulée Mamma Mia! I Have A Dream – et les fans d’ABBA vont être aux anges.

Le programme de compétition en huit parties verra les espoirs s’affronter pour devenir des super-troupeurs de théâtre musical.

Le programme de compétition en huit parties verra les espoirs s'affronter pour devenir des super-troupeurs de théâtre musical

L'émission lancera une recherche à l'échelle nationale pour trouver les futures stars du théâtre musical du hit mondial et de la comédie musicale de bien-être Mamma Mia!

L’émission lancera une recherche à l’échelle nationale pour trouver les futures stars du théâtre musical du hit mondial et de la comédie musicale de bien-être Mamma Mia !.

Il cherchera deux stars pour jouer les rôles de Sophie et Sky dans Mamma Mia ! dans le West End de Londres, tel qu’incarné par Amanda Seyfried et Dominic Cooper dans les deux films.

Tout au long de la série, les concurrents de théâtre musical seront mis à l’épreuve tout en naviguant à travers des défis, des masterclasses et des performances.

L’émission ITV sera filmée dans le cadre magnifique des îles grecques idylliques, où l’original Mamma Mia! l’histoire est fixée.

Les téléspectateurs verront les candidats encadrés par des stars invitées de l’industrie à travers des ateliers uniques et jugés par un panel d’experts bien connus de l’industrie de la musique et du théâtre.

Le concours se terminera par une grande finale éblouissante en direct, diffusée depuis un théâtre du West End de Londres, où deux gagnants remporteront le tout et remporteront les rôles de Sophie et Sky dans la comédie musicale.

Créatrice et productrice mondiale de Mamma Mia!, Judy Craymer sera co-productrice exécutive du spectacle et sera sur place pour aider les candidats à atteindre leur plein potentiel de performance, à chaque étape du chemin.

Judy a dit : « Mamma Mia ! a toujours été un spectacle qui a encouragé les jeunes acteurs et donné des opportunités à ceux qui font leurs débuts sur scène.

Le producteur a poursuivi: “Tout comme nos actuelles Sophie et Sky à Londres (Meg Hateley et Miles Henderson) font leurs débuts dans le West End, cela semble donc parfaitement adapté à une émission télévisée qui recherchera de nouveaux talents pour le théâtre musical.”

Elle a ajouté: “A l’approche des célébrations du 25 de la comédie musicalee anniversaire en 2024, nous sommes vraiment impatients de travailler avec Thames et ITV sur cette émission et d’impliquer autant que possible notre comédie musicale bien-aimée dans le programme.

La société de production, la directrice générale de Thames, Amelia Brown, a partagé que l’enthousiasme qu’ils ont pour faire ce spectacle “n’est pas comme les autres – c’est un rêve devenu réalité pour beaucoup d’entre nous à Thames”.

Elle a poursuivi: “Fusionner la marque mondiale de Mamma Mia! et tout le talent de Littlestar avec la puissance derrière les mastodontes du spectacle de talents tels que Britain’s Got Talent signifiera que c’est un spectacle à ne pas manquer.

Le spectacle est sur le point d’être un succès en tant que responsable de la mise en service du divertissement chez ITV, Katie Rawcliffe a expliqué que c’est “tout ce que nous pourrions souhaiter dans un spectacle de divertissement”.

Elle a ajouté: “De la musique légendaire, un spectacle de théâtre emblématique du West End, des performances à haute énergie et une toute nouvelle recherche de talents, dans le contexte d’une île magnifique.”

Les personnes intéressées à participer à la série peuvent s’inscrire sur https://www.thames.tv/takepart

Maman Mia ! I Have a Dream devrait être diffusé sur ITV en 2023.

Vu par 65 millions de personnes dans le monde, Mamma Mia ! a séduit le public du monde entier et continue de battre des records au box-office