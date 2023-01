ITV annonce officiellement le spin-off d'âge moyen de Love Island pour les `` parents célibataires '' et révèle un premier aperçu de la `` villa ''

APRÈS des mois de rumeurs, ITV a officiellement confirmé un spin-off d’âge moyen sur Love Island – et a partagé un aperçu de la «villa»,

Le réseau a annoncé une nouvelle série via un appel sur son site Web pour que les aspirants vieillissants amoureux puissent postuler.

theromanceretreat / ITV

ITV a partagé cette image de “The Romance Retreat”[/caption] Érotème

La nouvelle série verra un groupe de concurrents plus âgés que les insulaires actuels[/caption]

La série s’appellera The Romance Retreat et sera diffusée sur la chaîne principale, par opposition au réseau sœur plus jeune.

Les producteurs invitent les «parents célibataires» à auditionner pour la très attendue série de style Love Island.

Le texte de présentation de l’émission se lit comme suit : “ITV1 recherche des parents célibataires dynamiques de tout le Royaume-Uni qui sont à la recherche de l’amour, pour une toute nouvelle émission de rencontres !

“C’est la SEULE émission de rencontres où les parents célibataires peuvent rechercher l’amour, en passant du temps dans une retraite de luxe, où tous les parents ont été nommés par leurs enfants adultes.”

L’annonce a également semblé donner aux téléspectateurs un premier aperçu de la “villa” qui sera probablement utilisée dans la série.

L’image montre un superbe pad moderne avec un balcon en verre, entouré d’un vaste jardin.

Cela ressemble à l’endroit idéal pour que la romance s’épanouisse.

Le soleil a précédemment rendu compte des plans pour une émission plus adulte de Love Island, mais il semble que le titre ait changé.

Le titre provisoire de l’émission était Your Mum, My Dad.

Une source télévisée a déclaré: «Les temps changent et la génération actuelle dans la quarantaine et la cinquantaine se soucie toujours de son apparence, de sa forme et de sa santé, de la mode et est prête à laisser tomber ses cheveux.

“Ce spectacle donnera à ceux qui se sont installés jeunes une seconde chance à l’amour alors qu’ils se sentent encore à leur apogée.

“Et, avouons-le, ils connaissent leur esprit, seront capables d’une conversation intelligente et seront probablement beaucoup plus aventureux – tous les ingrédients qui manquent parfois à Love Island.”

Un hôte pour la nouvelle série n’a pas encore été annoncé par Davina McCall n’a pas caché le fait qu’elle a supplié d’héberger une ancienne version de Love Island.

La star – qui est devenue célèbre en 1998 en tant que présentatrice de l’émission de rencontres Streetmate de Channel 4 – a présenté l’idée aux patrons d’ITV qui ont déclaré qu’ils travaillaient sur un concept similaire.

Davina, 55 ans, a déclaré: “Je n’ai aucune gêne ni honte à envoyer un e-mail à une société de télévision et à dire” avez-vous pensé à cela? Et ça? Puis-je faire ceci?’

«Je supplie littéralement ITV de me laisser présenter Love Island à mi-vie.

«Je pourrais remplir une villa à Love Island avec des personnes d’âge moyen avec les meilleures histoires que vous ayez jamais entendues dans votre vie.

“Ils ont vécu une vie, ils sont veuves, ce sont des gens qui ont vécu des divorces horribles.”