ITV aligne Scarlette Douglas de I’m A Celebrity pour un nouveau concert majeur après avoir joué dans la jungle

SCARLETTE Douglas est sur le point de suivre les traces d’Emily Atack et Joel Dommett alors qu’ITV l’aligne pour être un nouveau visage sur la chaîne.

L’ancienne présentatrice de A Place In The Sun, 35 ans, a impressionné les patrons de I’m A Celebrity pendant ses 16 jours dans la jungle et les producteurs tiennent à en faire un élément permanent des émissions de jour telles que This Morning et Lorraine.

Brian Robert

Scarlette a tellement impressionné les patrons d’ITV qu’ils veulent qu’elle soit un nouveau visage de la chaîne[/caption] Rex

Un initié a déclaré: “Scarlette est une conteuse naturelle et a été vue dans The Bush Telegraph plus que quiconque pendant son séjour au camp.

“Les patrons tiennent à l’accueillir dans la famille ITV et la recherchent pour présenter des segments dans leurs émissions de jour.

“Scarlette a de nombreuses cordes à son arc, y compris la danse, le chant et la connaissance de la propriété, ce qui en fait la parfaite polyvalente pour la chaîne.”

Scarlette, qui présente la pire maison de la rue sur Channel 4 avec son frère Stuart Douglas, a été la deuxième camarade de camp à être expulsée après la lectrice de nouvelles ITV Charlene White, 42 ans.

S’exprimant pour la première fois après avoir quitté la jungle, Scarlette a déclaré au Sun : « Les gens ne votent pas pour que je parte. Ils votent pour qui sont leurs favoris et si je ne suis pas leur préféré, je ne peux rien y faire. Je dois juste être fidèle à moi.

“Soyez authentique et profitez simplement de l’expérience et quand mon heure vient, mon heure vient où qu’elle soit.”

Elle a ajouté : « Je suis la deuxième sortie et ça aurait été bien d’aller beaucoup plus loin mais cela ne s’est pas produit.

“Je ne peux pas le prendre de manière négative, je dois le prendre de manière positive car j’ai vécu une expérience incroyable, j’ai rencontré des gens incroyables et en tirez ce que vous voulez.”





