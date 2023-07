ITV a mis fin à une émission étoilée sur de mauvaises cotes d’écoute – et c’est une mauvaise nouvelle pour Lorraine Kelly

Les célébrités masculines ALPHA transformées en stars du drag étaient un spectacle délicieux – mais malheureusement, nous n’étions pas assez à l’écoute de Queens For The Night pour en être témoins.

Je peux révéler que l’émission, diffusée un samedi soir sur ITV1 l’automne dernier, ne reviendra pas cette année.

Guy Lévy

Adam Woodyatt en drag pour l’émission supprimée d’ITV Queen for the Night[/caption]

Ceux qui l’ont regardé ont vu des stars, dont la star d’EastEnders Adam Woodyatt et Simon Gregson de Coronation Street, se faire une cure de jouvence inoubliable.

Un initié de la télévision a déclaré: « L’émission a toujours été considérée comme un peu » spéciale « pour ITV, mais il y avait toujours l’espoir qu’elle pourrait décoller et devenir une série.

« Cela ne s’est pas produit, mais c’est le genre de programmes que les patrons de chaînes pourraient ramener sporadiquement.

« C’était un choix audacieux pour ITV1 un samedi, mais un choix valable. »

Les stars du savon Simon et Adam, qui avaient joué ensemble dans I’m A Celebrity en 2021, étaient les meilleures signatures de l’émission, animée par Lorraine Kelly.

Elles ont été transformées en drag queens par de véritables pros et mentors Myra Dubois et Kitty Scott-Claus et se sont vraiment lancées dedans.

La paire de savon a également été rejointe par le gourou du fitness à la télé, M. Motivator, Love Islander Chris Hughes et le joueur de rugby Joe Marler.

Le spectacle a vu les stars offrir une performance en tant que leur alter ego glamour devant un panel de juges célèbres composé de la star des Spice Girls Mel C, de la drag queen australienne Courtney Act et du comique Rob Beckett.

Mais je pense qu’ils ont raté une astuce – ils auraient dû faire un spin-off de The Masked Singer appelé The Dragged Singer, et faire deviner à tout le monde quelle célébrité était derrière la robe, la perruque et le maquillage.

Et, oui, les étoiles étaient vraiment si difficiles à reconnaître après leur transformation.

Dans Dyer besoin de rester

Canal 4

Danny et Dani Dyer ont fait une tournée en Italie ensemble, laissant les fans et les producteurs en redemander[/caption]

Danny Dyer avait des téléspectateurs hystériques avec son récit de voyage E4 aux côtés de la fille de Love Island, Dani.

Le duo au pot à la bouche a parcouru l’Italie à sa manière inimitable, effaçant et aveuglant autour d’édifices religieux sacrés, de paysages époustouflants et de sites touristiques célèbres.

Et maintenant, la chaîne veut que Danny s’inscrive à une deuxième série d’Absolutely Dyer – mais il a une condition.

Discutant sur This Morning, le hardman du film a déclaré: «Je pense que nous pourrions en faire un dans l’Essex. Allez voir quelques trucs dans l’Essex et ensuite nous pourrons rentrer chez nous tous les soirs.

Il n’a pas tardé à ajouter qu’il n’était pas paresseux, mais plutôt parce que Dani a accueilli les bébés jumeaux Summer et Star en mai.

Danny a poursuivi: « Ils veulent en faire plus, mais parce qu’elle vient de baiser des jumeaux, c’est un peu délicat pour le moment. »

Le bip du canal 4 pourrait probablement aussi faire l’objet d’un repos.

Un super doc sur les modèles

Getty

Naomi Campbell sera rejointe par Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington pour un nouveau spectacle[/caption]

LE phénomène des déesses des défilés des années 90 sera au centre d’un nouveau documentaire Apple TV+.

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington figureront dans la nouvelle émission, intitulée de manière imaginative The Super Models.

Il verra les quatre femmes discuter en détail de leur vie et de leur carrière et découvrir les coulisses de leur travail.

Sorti le 20 septembre, il remontera près de 40 ans aux années 80, l’époque où les femmes débutaient.

Et il retrace leur vie souvent mouvementée jusqu’à nos jours.

Naturellement, ils ont toujours l’air sensationnels.