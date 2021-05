ITV a exhorté à hacher John Barrowman de Dancing On Ice après avoir été accusé de s’être exposé à la télévision

ITV a été invité hier soir à abandonner John Barrowman de Dancing on Ice après avoir été accusé de s’être exposé à la télévision.

L’acteur, 54 ans, est accusé de s’être exposé à plusieurs reprises sur les plateaux de Doctor Who de la BBC et de la spin-off Torchwood.

ITV

John Barrowman a été accusé de s’être exposé à plusieurs reprises sur les téléviseurs[/caption]

La productrice exécutive de Doctor Who, Julie Gardner, a confirmé qu’elle l’avait réprimandé après une plainte concernant son comportement obscène à Torchwood.

Les témoins décrivent le clignotement comme des farces inappropriées et non comme un comportement sexuellement prédateur.

Le journal The Guardian a déclaré que Jena (ce n’est pas son vrai nom), une coureuse et pilote sur Doctor Who au début des années 2000, a déclaré qu’elle voyait souvent Barrowman s’exposer sur le plateau, en disant: «Il sortait régulièrement ses organes génitaux. . . ce qu’il pensait juste était vraiment drôle.

L’acteur, qui a joué le flamboyant capitaine Jack Harkness dans les deux séries, s’est excusé pour ses singeries qu’il a décrites comme «un comportement fougueux, des alouettes et de la folie».

Rex

ITV fait maintenant face à des appels pour le révoquer en tant que juge de Dancing On Ice[/caption]

Barrowman a insisté sur le fait que ce n’était «jamais voulu que dans la bonne humeur» et jamais censé être de nature sexuelle.

Il a ajouté: «Avec le recul, je comprends que la colère a pu être causée par mon comportement exubérant et je m’en suis excusé précédemment.»

Mais hier soir, le député conservateur Alec Shelbrooke a déclaré dimanche au Sun que Barrowman devrait se retirer d’une émission familiale telle que Dancing on Ice.

M. Shelbrooke a déclaré: «Un comportement inapproprié comme celui-ci n’est pas acceptable quelles que soient les circonstances.

BBC

Barrowman aurait flashé sur le tournage de Doctor Who de la BBC[/caption]

Polycopié

Il fait également face à des allégations selon lesquelles il s’est exposé sur le tournage du spin-off Torchwood[/caption]

«ITV et la BBC ont une responsabilité vis-à-vis des normes qu’ils établissent.

«Dancing On Ice est une émission familiale et ITV ne devrait en aucun cas accepter ce comportement.

«Il incombe aux diffuseurs de montrer qu’ils ne tolèrent en aucune façon un tel comportement.»

Hier soir, ITV est resté discret sur le retour de Barrowman en tant que juge.

Un porte-parole a déclaré que le talent à l’écran Dancing On Ice «ne serait attaché qu’à la prochaine série plus proche de l’époque».

Andrew Sims – Le temps

Barrowman a insisté sur le fait que ses singeries n’étaient « jamais conçues que de bonne humeur »[/caption]

Le programme à succès est normalement affiché chaque janvier.

L’ancien détective Mark Williams-Thomas, qui a dénoncé Jimmy Savile comme un pédophile et qui est maintenant présentateur d’enquêtes d’ITV, a déclaré qu’une enquête policière était probable si quelqu’un se plaignait de Barrowman.

M. Williams-Thomas a ajouté: «Si la police estimait que son comportement équivalait à une exposition indécente, cela pourrait constituer une infraction pénale et, bien que les attitudes changent, la loi ne le fait pas.

«Peu importe que ce soit il y a dix ou 20 ans, vous ne vous exposez pas, même en plaisantant, dans un lieu public.

PA: Association de la presse

Le député Alec Shelbrooke a condamné le « comportement inapproprié » de Barrowman[/caption]

Polycopié

L’ancien détective Mark Williams-Thomas dit que l’acteur pourrait faire face à une enquête policière[/caption]

«Si quelqu’un portait plainte à la police, il aurait le devoir d’enquêter.

« Il est peu probable qu’ils enquêtent sur une plainte d’un tiers, mais agiraient si une personne directement impliquée se rendait à la police. »

M. Williams-Thomas a poursuivi: «Noel Clarke (co-star de Barrowman sur Doctor Who) a été retiré de tous les réseaux à la suite de multiples allégations contre lui, ce qu’il a nié, et ici nous avons Barrowman admettant un comportement douteux.

« Ce sera très intéressant de voir ce qui lui arrivera au cours des prochains jours. »

Star de la scène et de l’écran Par James Somper JOHN Barrowman a connu une brillante carrière à la télévision et sur la scène – surtout connu pour son rôle de charismatique capitaine Jack Harkness. Né à Glasgow, John a déménagé avec sa famille aux États-Unis à l’âge de huit ans. Mais il est retourné en Grande-Bretagne au début de la vingtaine pour étudier et sa carrière d’acteur a décollé. Ses nombreux rôles dans le West End incluent Raoul dans la production de 1992 Le fantôme de l’opéra. Il était l’un des animateurs originaux de l’émission pour enfants de la BBC Live and Kicking en 1993. Mais il est vraiment devenu célèbre en jouant Captain Jack dans Doctor Who en 2005, puis dans l’émission dérivée Torchwood. Il est revenu cette année dans le spécial du Nouvel An, Révolution des Daleks. Il a participé à la série 2006 de Dancing on Ice avant d’être invité à revenir en 2020 en tant que juge. En 2010, il a joué Patrick Logan dans la série télévisée américaine Desperate Housewives et ce décembre a remporté le Noël Strictly spécial. Il est arrivé troisième de la série 2018 de I’m a Celebrity. Cette année, il a animé l’émission de télé-réalité All Star Musicals d’ITV. Il a également co-présenté et joué dans la série BBC1 The Sound of Musicals. Un habitué du panto, ses rôles ont inclus Dick Whittington à Birmingham en 2016. John a épousé l’architecte britannique Scott Gill, 57 ans, en 2013.

Un ancien collègue de Barrowman a déclaré dimanche au Sun: «John est réputé pour avoir fait sortir sa volonté.

«Il y a de nombreuses personnes dans le théâtre musical qui ont vu son tacle. C’est son truc de fête.

«Il pourrait voir cela comme un rire et un comportement scandaleux, jouer le clown, mais cela se résume au ton et à la sensibilité.

« Certaines personnes ne se sentent pas à l’aise et trouvent cela intimidant. »

Caractéristiques de Rex

Barrowman est arrivé troisième sur Je suis une célébrité de 2018… Sortez-moi d’ici[/caption]

Barrowman était un concurrent de Dancing On Ice en 2006 et a rejoint en tant que juge l’année dernière, aux côtés de la danseuse de rue Diversity Ashley Banjo et des légendes olympiques du patinage Jayne Torvill et Christopher Dean.

Barrowman est également arrivé troisième sur ITV’s I’m A Celebrity. . . Sortez-moi d’ici en 2018 et est un habitué du circuit de la pantomime.

Il a été entraîné dans la controverse entourant l’acteur et producteur de films Clarke la semaine dernière lorsque la vidéo d’une convention de science-fiction de 2015 a refait surface.

Il a vu Clarke, flanqué de leurs co-stars de Doctor Who Camille Coduri et Annette Badland, accuser Barrowman de s’exposer à une actrice.

Caractéristiques de Rex

Il est devenu un favori du panto quand il a joué Dick Whittington en 2016[/caption]

Discutant de leur temps sur l’épisode 2005 de Boom Town, Clarke a déclaré: « Barrowman est là, sortant son d *** toutes les cinq minutes. »

Utilisant son micro pour imiter Barrowman, il s’est tourné vers Camille et a dit: «Tu te souviens de la fois où il l’a mis sur ton épaule dans le camion de maquillage? Camille a répondu: «Oui».

En décembre 2008, Barrowman s’est excusé après avoir été accusé de s’être exposé lors d’une apparition en direct sur BBC Radio One avec les DJ Nick Grimshaw et Annie Mac.

AFP

Barrowman a été entraîné dans la controverse entourant Noel Clarke la semaine dernière[/caption]





Barrowman a déclaré plus tard: « Je m’excuse pour toute infraction que j’ai causée. »

La semaine dernière, Clarke a été abandonné par ITV, BBC et Sky après que The Guardian ait publié le témoignage de 20 femmes qui l’ont accusé de tâtons, de harcèlement sexuel et d’intimidation.

Clarke nie avec véhémence toute allégation d’inconduite sexuelle, d’acte criminel ou de comportement sexuellement inapproprié.

Rex

Clarke a accusé Barrowman de s’être exposé à une actrice[/caption]