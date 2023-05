ITV a enquêté sur la relation entre Phillip Schofield et un employé en 2020

ITV a déclaré avoir enquêté sur les rumeurs d’une relation entre le présentateur Phillip Schofield et un employé d’ITV qui ont été démenties par le couple au début de 2020.

ITV a déclaré: « Suite à notre déclaration d’hier soir, ITV peut confirmer que lorsque les rumeurs d’une relation entre Schofield et un employé d’ITV ont commencé à circuler pour la première fois au début de 2020, ITV a enquêté.

«Les deux parties ont été interrogées et ont nié catégoriquement et à plusieurs reprises les rumeurs, tout comme l’agence de Phillip, YMU, à l’époque.

« De plus, ITV a parlé à un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur This Morning et qui n’ont reçu ni trouvé aucune preuve d’une relation au-delà du ouï-dire et de la rumeur.

« La déclaration de Phillip hier révèle qu’il a menti aux gens d’ITV, de la haute direction aux autres présentateurs, à YMU, aux médias et à d’autres au sujet de cette relation. »

Plus de détails bientôt…