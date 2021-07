ITV a coupé l’affirmation que le personnel du prince William avait planté des histoires sur Harry de la part d’un doc des frères de guerre, craignant qu’il ne soit «diffamatoire»

ITV a coupé les affirmations selon lesquelles le prince Wiliam et son personnel ont raconté des histoires sur la santé mentale de son frère après avoir été avertis qu’ils étaient diffamatoires, selon des rapports.

Le documentaire, Harry & William : What Went Wrong ?, avait initialement prévu de diffuser des allégations de fuite du duc de Cambridge au sujet du prince Harry.

Omid Scobie, le biographe du duc et de la duchesse de Sussex, avait suggéré dans l’émission que des assistants supérieurs du palais avaient informé les journaux des préoccupations concernant l’état d’esprit de Harry.

Il a affirmé que c’était à la suite d’une interview avec le journaliste Tom Bradby en 2019 où Harry a déclaré que lui et son frère étaient sur des « chemins différents ».

Cependant, Kensington Palace aurait averti ITV que la suggestion, si elle était diffusée, serait diffamatoire en ce qu’elle était substantiellement fausse.

M. Scobie a expliqué qu’il pensait que l’interview sur une rupture entre les frères avait été malmenée par des sources du palais.

Les affirmations devaient être diffusées dans le documentaire aux heures de grande écoute dimanche soir.

Mais le Daily Mail a rapporté qu’ils en avaient été coupés à la 11e heure par crainte de diffamation.

Le palais de Kensington aurait contacté les producteurs du documentaire au sujet d’un « certain nombre » de détails.

Celles-ci comprenaient une « réfutation claire » de la suggestion de M. Scobie selon laquelle William était celui qui avait exprimé une opinion sur l’état mental de son frère.

L’auteur n’avait aucune preuve pour étayer ses affirmations et après avoir « examiné attentivement » la demande du palais, ITV a choisi de supprimer toute référence à la santé mentale du clip.

Mais ils ont choisi de garder le commentaire de M. Scobie sur un prétendu briefing du palais de Kensington concernant Harry.

Il a été un fervent défenseur de la duchesse de Sussex et il a déclaré au programme qu’elle était entrée dans la famille royale « conduite et prête à travailler et cela a immédiatement ébouriffé les plumes ».

Au cours de l’interview de 2019, le prince Harry a admis à Tom Bradbury qu’il ne voyait pas son frère aussi souvent qu’autrefois, et il n’a pas nié une faille.

Harry a fait allusion à la relation tendue dans un documentaire d’ITV sur lui et Meghan Markle lors de leur tournée de dix jours en Afrique avec son fils Archie.

Dans le cadre du documentaire, l’auteur de Battle of Brothers, Robert Lacey, a déclaré qu’une source proche de William a affirmé qu’il pensait que Meghan avait toujours eu un « agenda ».

Dans le livre de M. Lacey, il a affirmé que le prince William était furieux contre le traitement « impitoyable » de Meghan envers le personnel et l’avait appelée « cette foutue femme ».

Dans le livre, il écrit que le conflit entre les « deux fils amèrement divisés de la princesse Diana ne semble pas susceptible de se terminer de si tôt ».

Lacey a déclaré que le prince William n’aurait d’autre choix que de ravaler sa fierté et son sourire aux côtés de sa belle-sœur Meghan sur le balcon du jubilé de platine de l’année prochaine.