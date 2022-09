Les Amis de la rivière Fox tiendront une journée de célébration visant à démontrer l’importance d’une rivière saine avec « C’est notre journée de la rivière Fox » le 17 septembre avec des nettoyages des rives et d’autres festivités tout le long de la rivière.

Les nettoyages seront organisés par les réserves forestières du comté, les districts des parcs de la ville, les organisations à but non lucratif, les familles, les groupes religieux, les scouts, les organisations de services, les groupes de canotage, les entreprises et les particuliers, selon un communiqué de presse.

Parmi les plus de 40 événements prévus figurent des nettoyages à McHenry, Barrington, Port Barrington, Algonquin, Carpentersville, East Dundee et West Dundee.

Pour trouver des détails sur les événements individuels, allez à friendsofthefoxriver.org/its-our-fox-river-day/.