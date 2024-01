La vision comique d’un initié sur la vie dans les coulisses des gens du théâtre est diffusée jusqu’au 11 février au PowPAC.

“It’s Only a Play” se déroule lors de la soirée d’ouverture de la pièce de fiction “The Golden Egg”. Son réalisateur, ses acteurs et d’autres personnes impliquées se sont réunis pour une fête en attendant que les critiques de fin de soirée paraissent dans les journaux. Celui qui les inquiète le plus est la critique du New York Times, a déclaré le directeur Larry Steckling.

Mélangez le stress d’apprendre si son spectacle est un succès ou un échec, des personnalités fortes, des egos sensibles et des gens avec un flair pour le dramatique et cela crée le cadre idéal pour des moments comiques magnifiés dans des proportions gigantesques.

Le dramaturge Terrence McNally a décrit le spectacle comme « une Saint-Valentin pour le théâtre », selon Steckling, qui a déclaré avoir trouvé les caractérisations assez justes sur la base de ses cinq décennies de théâtre.

“Je voulais la mettre en scène parce que c’est une pièce sur le théâtre et les gens du théâtre”, a déclaré Steckling, 76 ans.

Alors que le résident de Carlsbad a déclaré avoir mis en scène plus de 50 pièces (dont « Private Eyes » au PowPAC en 2019) et être apparu sur scène dans 40 autres, il n’a jamais mis en scène une des œuvres de McNally auparavant. Steckling a déclaré que c’était l’un de ses objectifs de carrière en raison de la stature du dramaturge.

McNally a été décrit dans le New York Times comme « le barde du théâtre américain » et figure parmi les plus grands dramaturges contemporains. Il a reçu cinq Tony Awards – deux pour la meilleure pièce (« Love ! Valor ! Compassion ! » et « Master Class »), deux pour le meilleur livre musical (« Kiss of the Spider Woman » et « Ragtime ») et en 2019 pour Réalisation de toute une vie.

“It’s Only a Play” a fait ses débuts à Broadway en 1982, a été relancé à Broadway en 1986 et, après une révision, a été ouvert à Broadway en 2014, où il a duré 10 mois.

Steckling a déclaré que la pièce était « plutôt controversée » à l’époque en raison de son langage et de la réputation de McNally de « s’exprimer sur toutes sortes de choses dans la société ».

Greg Oberle, Peggy Lee Daly et Dennis Floyd dans « It’s Only a Play » de PowPAC. (Steve Murdock)

“Nous avons le mot f et quelques autres gros mots”, a déclaré Steckling. « Le langage est assez grossier, la plupart du temps à partir d’un seul personnage. Mais il a écrit la pièce pour raconter aux gens ce que c’était que de travailler dans le théâtre à New York dans les années 1980, à son apogée. (McNally) a estimé que cette pièce était plus un documentaire qu’une véritable pièce de théâtre. Certaines choses sont merveilleuses, d’autres sont sérieuses.

Sur la base de ses expériences, Steckling a déclaré qu’il pensait que McNally avait bien compris les scènes et les personnalités, mais les avait rendues un peu plus comiques. Steckling a déclaré qu’il n’était “pas aussi fou” que le réalisateur l’a décrit dans la série, mais les traits de personnalité des personnages sont communs à beaucoup de ceux qu’il connaît.

“(Les gens du théâtre) peuvent avoir un ego très grand, sont motivés par leur ego, sont connus pour être perfectionnistes et un peu névrosés”, a déclaré Steckling. « Quand on met en scène une pièce, on est dans un mode différent qu’à d’autres moments, tout le monde est très sensible au projet et (le metteur en scène) doit marcher sur des œufs pour réaliser ce qu’il a à faire avec les acteurs, les actrices et le scénographe. Il faut être capable de communiquer avec beaucoup de gens pour obtenir ce dont on a besoin.

Bien que certaines parties de la pièce en deux actes soient sérieuses, elle oscille principalement entre la farce et la comédie sérieuse.

“C’est difficile et les acteurs doivent s’adapter parce que ça coule”, a déclaré Steckling. “C’est amusant de faire ce spectacle parce que c’est juste… idiot et drôle.”

Quant à ce que Steckling dit aimer du théâtre : « J’aime le fait que nous puissions communiquer avec le public de cette manière unique… et obtenir une gratification immédiate. Lorsque le rideau se lève, c’est aux comédiens d’impliquer le public. S’ils le font, alors vous avez un home run. Mais si on ne les implique pas dans les 10 premières minutes, ça ne se passe pas bien et les acteurs et le réalisateur le sentent.

“Quand tout se passe bien, quand on entend des rires et des applaudissements, c’est vraiment gratifiant”, a-t-il déclaré. « Le travail est tout aussi dur lors d’un échec que lors d’un succès. Atteindre cet objectif ensemble, créer la magie qui se produit avec l’énergie est tout simplement fantastique.

Le casting de « It’s Only a Play » comprend Richard Calka, Peggy Lee Dally, David Dartt, Dennis Floyd, Guyren Howe, Eliza Huf et Greg Oberle, avec une voix off de Lynn Hill.

Le spectacle peut être vu jusqu’au 11 février à 20 heures les vendredis et samedis, à 14 heures le dimanche et il y a des spectacles à 14 heures les samedi 27 janvier et 10 février.

Les billets coûtent 26 $ pour les adultes ; 24 $ pour les personnes âgées, les étudiants et les militaires en service actif ; et 22 $ pour des groupes de 10 personnes au même spectacle. Acheter chez powpac.orge-mail [email protected] ou appelez le 858-679-8085.

PowPAC se trouve au 13250 Poway Road, au deuxième niveau du Lively Center. Un ascenseur est à l’arrière pour ceux qui ne veulent pas prendre les escaliers. Le stationnement est gratuit.