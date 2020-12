C’est presque difficile à croire, mais It’s Always Sunny à Philadelphie a maintenant diffusé quatorze saisons, ce qui signifie qu’il est à égalité avec la sitcom des années 50 Les aventures d’Ozzie et Harriet comme la plus longue de tous les temps.

La saison 14 est maintenant disponible à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais cela signifie qu’il est officiellement temps d’attendre la longue saison record pour la saison 15. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.