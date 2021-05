It’s Always Sunny Saison 15 Date de sortie, distribution et actualités

C’est presque difficile à croire, mais It’s Always Sunny à Philadelphie a maintenant diffusé quatorze saisons, ce qui signifie qu’il est à égalité avec la sitcom des années 50 Les aventures d’Ozzie et Harriet comme la plus ancienne de tous les temps.

La saison 14 est maintenant disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais cela signifie qu’il est officiellement temps d’attendre la longue saison record. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

A-t-il été renouvelé pour la saison 15? Oui, l’émission a été renouvelée pour une quinzième saison, qui devrait être diffusée en 2021. Le créateur Rob McElhenney a déclaré qu’ils « continueraient à le faire pour toujours », craignant que son émission Apple TV + Mythic Quest ne leur enlève leur temps ensoleillé. «Il nous faut environ cinq mois pour faire une saison de Sunny. Nous avons gravé cette période de notre vie. Nous allons continuer à le faire pour toujours si les gens continuent à regarder », a-t-il déclaré. Ce n’est pas tout à fait pour toujours, mais le spectacle a été renouvelé pendant quatre saisons de plus, en le portant à saison 18. Laissez cela pénétrer un instant. Le gang va être là pendant un moment. Comment regarder It’s Always Sunny en dehors des États-Unis Malgré son succès, It’s Always Sunny n’a toujours pas de diffuseur de jour et de jour au Royaume-Uni. Netflix UK a toutes les saisons précédentes de l’émission, mais le nouveau matériel n’est pas disponible pendant des mois après la date de diffusion aux États-Unis – donc chaque fois que la saison 15 est diffusée aux États-Unis, il y aura alors une longue attente pour qu’elle arrive au ROYAUME-UNI. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, il existe des moyens légaux de le regarder en ligne, mais ce ne sera pas gratuit. Étant donné que FXX est une chaîne câblée, elle n’est pas gratuite, même aux États-Unis. Si vous êtes basé en dehors des États-Unis, vous n’avez probablement pas d’abonnement au câble américain, mais heureusement, il existe des alternatives en ligne. Si vous vous abonnez à l’une des PlayStation Vue, YouTube TV ou Hulu avec Live TV, vous pourrez diffuser toute la saison. Aucun de ceux-ci n’est gratuit, mais si vous regardez beaucoup de télévision américaine, ils pourraient en valoir la peine, car ils vous donnent chacun accès à de nombreuses chaînes. Cependant, vous ne pourrez pas simplement vous inscrire depuis le Royaume-Uni ou ailleurs – vous devrez à la fois vous inscrire et regarder via un VPN, qui masque votre adresse IP, vous donnant ainsi l’impression d’être aux États-Unis. Il y a des tas de choses là-bas – consultez notre classement VPN en streaming pour une sélection – mais notre recommandation actuelle est NordVPN. Si vous ne savez pas quoi faire ensuite, nous avons un guide dédié pour regarder Hulu depuis le Royaume-Uni qui vous guidera tout au long de votre inscription au service. La plupart des mêmes étapes devraient s’appliquer à PlayStation Vue, YouTube TV ou d’autres services similaires. À quoi s’attendre de la saison 15 Toutes les cinq étoiles du noyau étaient de retour dans la saison 14 – Glenn Howerton, Rob McElhenney, Charlie Day, Kaitlin Olson et bien sûr Danny DeVito – le long du tableau habituel de personnages récurrents, et nous nous attendons à les voir tous la prochaine fois aussi. . Il n’y a pas encore de mot sur qui pourrait apparaître dans la saison 15, mais il devra en quelque sorte correspondre au jawdropper de la saison 14: la star de l’action des années 80, Dolph Lundgren, en vedette dans un épisode, jouant Johnny Thundergun, dans un rappel à « Thunder Gun Express » de la saison 11 épisode. Nous savons également que l’émission va devenir un peu politique, McElhenney disant à Twitter que la nouvelle saison sera « tout à propos de ces conneries », faisant vraisemblablement référence à la pandémie de Covid – bien qu’il ait tweeté quelques jours à peine après la prise d’assaut du bâtiment du Capitole, ce qui ferait également un enfer d’une finale de la saison. Oui. Nous en faisons un et ce sera probablement tout à propos de ces conneries. Aussi blagues de bite. https://t.co/jgJLewqR0R – Rob McElhenney (@RMcElhenney)

10 janvier 2021 N’oublions pas, il y a eu aussi le moment où Rudy Giuliani a accidentellement tenu une conférence de presse dans une petite entreprise d’aménagement paysager de Philly appelée Four Seasons, qui semble se trouver juste en bas du pâté de maisons de Paddy. « Cela a été discuté », a déclaré Howerton à Den of Geek lorsqu’on lui a demandé de faire référence à l’incident dans la série. «Normalement, nous ne ferions pas quelque chose comme ça parce que c’est quelque chose auquel le public a déjà pensé et c’est trop évident mais mec… c’est un bon fruit à portée de main. Je ne sais pas. On verra. Mais c’est tentant, c’est très tentant.