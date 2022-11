Itinérance: le prochain gouverneur de l’Oregon se concentre sur un problème épineux

SALEM, Oregon (AP) – Les signes de la crise du logement dans l’Oregon sont répandus : des campements de tentes encombrés dans les parcs de la ville, le long des pistes cyclables et des trottoirs, ainsi que des personnes vivant dans des véhicules de loisirs garés.

Les prix immobiliers exorbitants et une pénurie de 111 000 logements dans l’Oregon ont exacerbé la situation. Maintenant, la gouverneure élue de l’Oregon, Tina Kotek, a déclaré que la résolution de la crise du logement serait sa priorité absolue.

“Le premier jour, je publierai un décret exécutif pour augmenter le rythme et l’ampleur de la production de logements dans tout l’État, en mettant l’accent sur le financement de logements abordables pour les familles de la classe moyenne”, a déclaré Kotek à l’Associated Press dans un e-mail de la campagne électorale.

L’itinérance et l’augmentation du coût de la vie dans des villes comme Portland ont été des problèmes majeurs pendant la course au gouverneur. Kotek a battu d’anciens législateurs, la candidate républicaine Christine Drazan et la candidate non affiliée Betsy Johnson.

C’est aussi un problème dans d’autres États de la côte ouest. Ce mois-ci en Californie, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a stoppé 1 milliard de dollars de dépenses publiques pour les gouvernements locaux alors qu’il cherche à réinitialiser la stratégie de l’État avant son deuxième mandat prévu.

Pendant des décennies, le gouvernement de l’État de Californie a considéré le sans-abrisme comme un problème local, donnant aux villes et aux comtés des dizaines de milliards de dollars pour amener les gens dans un logement permanent. Mais le coût de la vie élevé ne faisant qu’augmenter l’ampleur des campements de sans-abri dans tout l’État, Newsom a déclaré qu’il suspendrait ses dépenses. Tout d’abord, il a déclaré qu’il rencontrerait des responsables locaux ce mois-ci pour “revoir l’approche collective de l’État vis-à-vis des sans-abrisme”.

Ce mois-ci, les membres du conseil municipal de Portland ont voté pour établir au moins six campings désignés et pour interdire progressivement le camping de rue au cours des 18 prochains mois. Jeudi, le maire Ted Wheeler a proposé de dépenser 27 millions de dollars pour relancer la construction des campings. Le conseil municipal l’examinera jeudi.

L’Association des maires de l’Oregon a demandé à l’Assemblée législative 124 millions de dollars par an “pour que cette crise soit traitée avec humanité et en temps opportun”. Les maires ont souligné que ce montant ne couvrirait pas la construction d’abris et de projets de logements de transition dans tout l’État.

Kotek, une ancienne présidente de la Chambre, n’a pas partagé les détails de son décret exécutif prévu sur l’expansion des logements disponibles. Les experts disent que cet élément est crucial.

“C’est une fausse dichotomie que les choses s’amélioreront si nous mettons des abris en attendant un logement, parce que les gens sont toujours sans abri dans les abris, les gens ont des traumatismes dans les abris”, a déclaré Marisa Zapata, professeur à l’Université d’État de Portland et experte en sans-abrisme. “Certaines personnes ne veulent même pas vivre dans des refuges – elles se sentent plus en sécurité à l’extérieur.”

Pendant la campagne au poste de gouverneur, Drazan et Johnson ont blâmé les démocrates pour le problème. Dans une vidéo de campagne, Johnson a qualifié Kotek, un résident de Portland, de “Tent City Tina”. Dans la même vidéo, elle a fait référence à Zapata, qui a critiqué la caractérisation de Portland par Johnson comme “la ville des cafards”. comme “un professeur éveillé de l’État de Portland”.

Zapata, qui a changé son nom sur Twitter en “Some Woke PSU Professor”, a déclaré qu’elle avait hâte d’en savoir plus sur le plan de Kotek pour étendre les logements disponibles.

« C’est en grande partie le manque de logements abordables qui cause l’itinérance. J’aime donc le fait que ce soit en haut et au centre », a déclaré Zapata.

Kotek a également déclaré qu’au cours de son premier mois en tant que gouverneure, elle formera une équipe pour lutter contre l’itinérance chez les anciens combattants, les familles avec enfants, les jeunes non accompagnés et les personnes âgées d’ici 2025.

“Je donnerai immédiatement la priorité à l’expansion des refuges gérés, à l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale et de toxicomanie et à la mise en place de nouvelles équipes de rue sur le terrain pour aider les gens”, a déclaré Kotek.

Jimmy Jones, directeur exécutif de la Mid-Willamette Valley Community Action Agency, qui aide les sans-abri, a approuvé le plan de match de Kotek.

“Il résout les problèmes à long terme du côté de l’offre, qui peuvent prendre une décennie pour avoir un impact significatif”, a déclaré Jones. Il a également salué le plan de Kotek visant à accroître l’accès aux refuges, au traitement de la toxicomanie et aux services de santé mentale.

Kotek a déclaré qu’elle prévoyait de voyager dans l’Oregon à partir de janvier pour parler aux dirigeants communautaires des problèmes auxquels l’État est confronté, en particulier la pénurie de logements abordables et le traitement de la toxicomanie.

Si plus d’argent est alloué pour lutter contre l’itinérance, Zapata a déclaré que les fonds pourraient devoir provenir d’autres programmes de la ville. Mais selon Zapata, ce ne sont pas seulement les sans-abri qui en bénéficient.

“Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous devons faire, à savoir fournir un logement, les conséquences négatives – les personnes qui se retrouvent sans abri ou qui doivent nettoyer après les campements – disparaissent automatiquement.”

Andrew Selsky, l’Associated Press