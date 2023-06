Itinéraire exact pour le défilé aérien des flèches rouges de la RAF alors que 70 avions prennent leur envol pour le tout premier Trooping the Colour du roi Charles

Soixante-dix avions militaires, dont les Red Arrows, traverseront le ciel au-dessus de treize pays demain pour un défilé aérien massif.

L’événement – reporté en raison du mauvais temps lors du couronnement du roi Charles en mai – est pour Trooping the Colour au palais de Buckingham.

Les flèches rouges traverseront le ciel au-dessus de treize pays demain pour un défilé aérien massif Crédit : Reuters

L’événement – reporté en raison du mauvais temps lors du couronnement du roi Charles en mai – est pour Trooping the Colour au palais de Buckingham Crédit : Getty

Spitfires, Typhoons, Chinooks, Apaches et une gamme d’autres avions militaires rejoindront les Red Arrows dans l’extraordinaire spectacle aérien.

L’itinéraire exact n’a pas encore été officiellement confirmé pour des raisons de sécurité, mais on pense qu’il est à peu près le même que les plans de couronnement.

D’une durée d’environ 15 minutes, le défilé aérien débutera officiellement à 13h à Londres.

Les flèches rouges sont susceptibles de se rassembler au-dessus de la région de la mer du Nord et de partir vers 11 h 45 pour commencer la route vers l’intérieur des terres sur la côte du Lincolnshire, le Suffolk, le Norfolk et l’Essex.

Ils se rendront ensuite à Londres près de Hainault Country Park, dans l’Essex, vers 12h40 puis au-dessus de Buckingham Palace à partir de 13h.

Les flèches rouges commenceront alors à se disperser à la fin du défilé aérien.

Cela signifie que les Britanniques d’un certain nombre de comtés pourraient avoir la chance d’apercevoir les célèbres jets rouges avant et après le défilé aérien.

Ils comprennent : Lincolnshire, Norfolk, Suffolk, Essex, Kent, Londres, Sussex, Surrey, Berkshire, Hampshire, Wiltshire, Oxfordshire, Gloucestershire et Wiltshire.

D’autres avions de l’affichage de 70 personnes se joindront et se disperseront également au-dessus de diverses zones, ce qui signifie que vous pourrez également apercevoir un Spitfire ou un Apache.

Le Battle of Britain Memorial Flight, le tout nouveau jet privé Envoy IV CC1 et l’énorme transporteur C-130 Hercules, qui devrait prendre sa retraite après le défilé aérien, seront tous de la partie.

Le roi, avec sa famille royale senior, dont la reine Camilla, le prince William et Kate Middleton, sera présent pour le défilé aérien.

Le maréchal en chef de l’Air de la RAF, Sir Rich Knighton, a déclaré : « Nous sommes très fiers de pouvoir présenter nos capacités à notre commandant en chef, en cette occasion historique pour Sa Majesté le Roi.

« Nous avons prévu un hommage approprié et approprié pour notre monarque, qui devrait être un véritable spectacle pour le Royaume-Uni et le Commonwealth. »

Le défilé aérien suivra Trooping of the Color qui doit commencer à 10h samedi.

Le défilé lui-même sera composé de plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens et le roi recevra le salut.

L’événement rempli de faste et d’apparat est pour le défilé d’anniversaire du souverain et verra le roi rejoint par ses troupes personnelles, la Division des ménages, lors de la Horse Guards Parade.

La Household Division est composée de la Household Cavalry, qui comprend les Life Guards et les Blues and Royals.

Il est également composé de cinq régiments de gardes à pied : les Grenadier, Coldstream, Scots, Irish et Welsh Guards.

Les sept régiments – tous portant des tuniques rouges à l’exception des Bleus et des Royals qui portent du bleu – sont les unités de cavalerie et d’infanterie les plus âgées de l’armée régulière.