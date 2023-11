Itinéraire de 3 jours à Paris : perdez-vous dans la ville de l’amour

Paris, avec ses monuments célèbres, son charme durable et son « je ne sais quoi » inimitable, figure régulièrement en bonne place sur les listes de nombreux voyageurs. Une visite à Paris a toujours été associée au luxe et au romantisme, ce qui en fait la destination idéale pour ceux qui apprécient les belles choses de la vie et ceux qui recherchent un avant-goût du romantisme.

La ville est réputée pour sa mode et a ensuite été surnommée la ville mondiale de la mode. Les plus grandes marques de créateurs comme Louis Vuitton, Céline, Hermès, Chanel, Dior et Givenchy, qui ont conquis le cœur des passionnés de mode du monde entier, sont toutes originaires de cette ville. Même si la mode n’est pas votre passion, le simple fait de flâner dans ces boutiques haut de gamme offre un aperçu de l’univers du luxe à la française et donne l’impression d’être arrivé dans cet univers matériel.

Au-delà du monde de la mode, il y a encore tant de choses à voir à Paris. Paris offre une richesse de trésors culturels et historiques. Avec son histoire vieille de plusieurs siècles, la ville est imprégnée de culture et de patrimoine, offrant de nombreuses possibilités d’exploration. Compte tenu de la multitude d’options, il est essentiel de profiter au maximum de votre temps pour visiter et faire du shopping à Paris.

Bien que découvrir tout ce que Paris a à offrir puisse prendre des semaines, cet itinéraire de 3 jours est conçu pour vous aider à découvrir les points forts incontournables pour une visite éclair. Des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel et le Louvre aux quartiers historiques regorgeant de cafés, ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti de votre temps précieux dans la Ville Lumière.

Se déplacer à Paris

Paris offre une navigation facile avec un excellent système de métro, des taxis abordables et des distances moyennement accessibles à pied entre les principales attractions. Achetez un pass Paris Visite de 3 jours pour des trajets illimités dans les transports en commun. Il s’agit d’un investissement plus coûteux, mais il garantit que vous ne serez pas limité par les modes de transport disponibles dans toute la ville. Pour les itinéraires touristiques, montez à bord d’un bus à toit ouvert Big Bus Paris. Les circuits en bus Hop On Off Paris offrent une expérience très touristique et sont considérés comme un moyen efficace de visiter tous les sites majeurs sans avoir à créer votre itinéraire et à parcourir la ville. Vous pouvez également louer un vélo Velib ou un scooter électrique pour parcourir les rues pittoresques.

Où loger à Paris

Séjournez au centre de quartiers comme Le Marais, le Quartier Latin ou Saint Germain des Prés pour avoir les principaux sites touristiques accessibles à pied ou à quelques minutes en métro. Si vous séjournez dans le Marais, essayez de séjourner dans ce studio abordable en plein cœur de ce quartier élégant. Ou essayez cet appartement spacieux Airbnb en plein cœur du Quartier Latin qui peut accueillir quatre personnes si vous voyagez à plusieurs.

Hôtels de charme apporter du charme tout en auberges économiques s’adresser aux voyageurs solitaires. Pour la location d’appartements, essayez Saint Germain, Luxembourg ou Montmartre. Pour ceux qui souhaitent vivre leur expérience à fond, pensez ce grand appartement qui peut accueillir cinq personnes et ressemble à l’intérieur d’un palais de Saint Germain des Prés.

Jour 1 – Icônes de Paris

Commencez votre première matinée à la Tour Eiffel pour éviter la foule et admirer la « Ville Lumière » scintillante à l’aube. Assurez-vous de prendre beaucoup de photos, mais prenez également le temps de vous imprégner de l’expérience de la visite de ce monument historique. Après avoir escaladé la tour emblématique, parcourez les majestueux Champs Élysées jusqu’à l’Arc de Triomphe. Prenez la photo parfaite depuis le Trocadéro surplombant la Tour Eiffel. Profitez d’une après-midi de promenade dans les majestueux jardins des Tuileries avant d’aller voir la Joconde au Louvre. Si l’excitation du voyage et l’adrénaline ne se sont pas encore dissipées, essayez de sortir et de découvrir la vie nocturne parisienne.

Jour 2 – Histoire & Architecture de Paris

La deuxième journée commence par une plongée dans l’histoire parisienne à la cathédrale Notre-Dame et à l’île médiévale de la Cité. Traversez l’île Saint-Louis pour simplement flâner dans les ruelles pittoresques. Continuez pour découvrir les sites de la Révolution française à la Conciergerie et sur la Place de la Bastille. Après le déjeuner dans le quartier animé du Marais, admirez Paris depuis Montmartre, y compris la basilique blanche du Sacré-Cœur. Terminez la soirée par un dîner-croisière sur la Seine. Assurez-vous qu’il s’agit d’une expérience très romantique si vous voyagez avec un partenaire. Paris est bien sûr aussi surnommée la « Ville de l’Amour ».

Jour 3 – Excursions d’une journée au départ de Paris

Lors de votre dernier jour, faites des excursions d’une journée en dehors de la ville. Les options incluent l’élégant château de Versailles, les somptueux jardins et l’art impressionniste de Giverny, ainsi que la charmante ville médiévale de Provins. Ou profitez simplement de plus de temps dans les quartiers, les parcs et les musées de Paris que vous n’avez pas encore vus. Faites de cette journée une journée plus tranquille pour pouvoir vous imprégner du dernier morceau de la ville et vous remémorer votre séjour là-bas avant de rentrer chez vous.

Prolonger votre séjour

Si vous avez plus de temps, les meilleurs choix incluent l’escalade à l’intérieur du Centre Pompidou, l’observation des gens dans les cafés animés, la découverte des marchés et des boutiques locales, la visite des musées d’Orsay et Rodin, une excursion d’une journée au château de Chantilly, une visite gastronomique de Montmartre ou tout simplement s’imprégner de l’ambiance parisienne.

Que ce soit votre première ou cinquième visite, cette ville enchante. Suivez cet itinéraire décontracté de 3 jours à Paris pour découvrir la Ville de l’Amour comme un vrai Parisien. Vous repartirez avec des souvenirs inoubliables et l’envie de revenir pour découvrir davantage la magie irrésistible de Paris.