itel S23+ arrive avec un écran AMOLED incurvé de 6,78″ et un appareil photo 50MP pour 120 $

itel a lancé le S23 en juin, et aujourd’hui, la société a suivi avec l’itel S23+.

L’itel S23+ est construit autour d’un écran AMOLED incurvé FullHD+ de 6,78″ toujours allumé avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 99 %, une luminosité maximale de 500 nits et une protection Gorilla Glass 5. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique et d’un poinçon centré. -trou pour la caméra selfie 32MP.

De plus, l’itel S23+ est doté de la barre dynamique de type Dynamic Island d’Apple, permettant aux utilisateurs de vérifier les notifications d’appels entrants, les rappels et l’état de la batterie. Cependant, il ne sera pas disponible immédiatement et sera déployé avec une mise à jour logicielle.

À l’arrière, nous avons un îlot de caméra en forme de cercle abritant un flash LED et deux caméras – une unité principale de 50 MP et une unité auxiliaire. L’appareil photo est doté des fonctionnalités Eye Tracking et Portrait Lite pour de meilleurs portraits. Le panneau arrière du modèle coloré Lake Cyan est réalisé avec une technique de placage épais irisé pour recréer la beauté du lac et de la montagne, tandis que la couverture arrière de la version Elemental Blue est réalisée avec un processus avancé de sable pailleté, recréant la beauté d’un nuit étoilée.

Sous le capot, l’itel S23+ dispose du SoC Unisoc T616 avec 8 Go de RAM LPDDR4X (+8 Go virtuels) et 256 Go de stockage UFS 2.0. itel indique que le S23+ utilise la technologie de stockage Atom qui « détecte et organise automatiquement les données fragmentées sur votre téléphone, vous n’avez donc pas à vous soucier de la détérioration des performances de votre téléphone avec le temps ». De plus, la technologie de stockage Atom « maintient la vitesse de lecture et d’écriture comme neuve, avec une diminution de vitesse de seulement 3 % après quatre ans d’utilisation ».

Du côté logiciel, l’itel S23+ intègre itelOS 13 basé sur Android 13 et l’assistant vocal basé sur l’IA Aivana GPT.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui consomme jusqu’à 18 W via un port USB-C et passe de plat à 100 % en deux heures environ.

L’itel S23+ mesure 7,9 mm d’épaisseur, pèse 178 g et est livré avec une puce NFC. Son prix est de 120 $ (112 €/9 985 INR) et est disponible à l’achat dans les pays africains dans les magasins Itel locaux. itel offre une garantie de 3 ans au lieu de la garantie standard d’un an et un remplacement d’écran gratuit de 6 mois aux acheteurs.