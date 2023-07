itel P40+ et A60 annoncés

Les derniers ajouts au portefeuille de smartphones itel sont ici avec les itel P40+ et A60s. Le premier apporte une énorme batterie de 7 000 mAh et un prix de 8 099 INR (99 $) tandis que l’A60 fait suite à l’itel A60 abordable à 6 299 INR (77 $) pour le modèle de base.

itel P40+ apporte un écran LCD IPS de 6,8 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil est équipé d’un chipset Unisoc T606 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via le slot microSD. L’arrière abrite une caméra principale de 13MP tandis que l’avant abrite un tireur de selfie de 8MP. Le côté logiciel est couvert par Android 12. La batterie de 7 000 mAh est évaluée jusqu’à 18 jours en veille et se recharge via USB-C à des vitesses de 18 W.









itel P40 + est disponible dans les couleurs Force Black et Ice Cyan. L’appareil sera disponible sur Amazon India avec un prix de lancement de 8 099 INR à partir du 11 juillet.

itel A60s contient un écran LCD HD + de 6,6 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau abritant la caméra frontale de 5 MP. Il y a un chipset Unisoc SC9863A1 à la barre aidé par 4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. L’arrière abrite une caméra principale de 8MP aux côtés d’un module QVGA secondaire. Le téléphone démarre Android 12 et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W.









itel A60s est disponible dans les couleurs Shadow Black, Glacier Green et Moonlit Violet. La version 4/64 Go coûtera 6 299 INR (77 $) et sera disponible sur Amazon India à partir du 13 juillet.

