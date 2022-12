ITC : Apple Watch viole les brevets d’AliveCor mais pas encore d’interdiction d’importation

La commission américaine du commerce international a décidé jeudi que Les montres Apple dotées de la fonctionnalité ECG violent deux brevets AliveCor, mais l’agence a suspendu l’interdiction d’importation.

L’ITC Publié une ordonnance d’exclusion limitée interdisant de nouvelles importations et une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Apple. Il a également fixé une caution de 2 dollars par unité importée ou vendue pendant la période d’examen présidentiel. Cependant, l’exécution de ces ordonnances, y compris la caution, est suspendue jusqu’à ce que l’affaire devant la Commission de première instance et d’appel en matière de brevets de l’Office américain des brevets et des marques soit résolue.

La décision intervient des semaines après le PTAB a statué que trois brevets AliveCor concernant la détection de maladies cardiaques telles que les arythmies cardiaques n’étaient pas brevetables, citant des avancées antérieures qui rendaient la technologie “évidente”. AliveCor a fait appel de cette décision.

La décision finale de l’ITC devait être rendue plus tôt ce mois-ci, mais Apple demandé de suspendre ou de retarder l’ordre en raison de l’affaire PTAB.

“Chez Apple, nos équipes travaillent sans relâche pour créer les meilleurs produits et services au monde, avec une technologie qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités de pointe en matière de santé, de bien-être et de sécurité”, a écrit un porte-parole d’Apple à MobiHealthActualités. “Bien que nous soyons fermement en désaccord avec la décision de l’ITC aujourd’hui, nous sommes heureux que l’ordonnance d’exclusion ait été suspendue, conformément au précédent passé. Les brevets sur lesquels repose l’affaire AliveCor ont été déclarés invalides, et pour cette raison, nous devrions finalement l’emporter dans cette affaire.”

Le géant de la technologie et AliveCor sont au milieu d’un différend sur les brevets depuis plusieurs années. En 2020, AliveCor a poursuivi Apple, faisant valoir des fonctionnalités incluses dans l’Apple Watch Series 4 et plus tard violées ses brevets. La société avait proposé le KardiaBand, un bracelet Apple Watch qui ajoutait la fonctionnalité ECG, mais il a mis fin aux ventes peu de temps après qu’Apple ait ajouté ces fonctionnalités à ses propres appareils. En 2021, AliveCor a mené la bataille contre l’ITC, dans le but d’interdire les ventes américaines d’Apple Watch.

La décision de l’ITC fait suite à une détermination initiale de l’été qui s’est rangé du côté d’AliveCor. À l’époque, un juge administratif a conclu qu’Apple avait violé deux des brevets d’AliveCor.

“La décision d’aujourd’hui de l’ITC est une victoire pour l’innovation et le choix des consommateurs”, a déclaré Priya Abani, PDG d’AliveCor, dans un communiqué. « La décision souligne l’importance de faire respecter les droits de propriété intellectuelle pour des entreprises comme AliveCor et des dizaines d’autres dont les innovations risquent d’être supprimées par un Goliath comme Apple. Nous sommes impatients de continuer à développer et à innover sur nos solutions cardiaques pour améliorer la vie des gens. »

LA GRANDE TENDANCE

Apple a continué d’étendre les capacités de surveillance de la santé de ses appareils portables. Plus tôt cette année, il a reçu l’autorisation de la FDA pour une fonction d’historique de la fibrillation auriculaire qui permet aux personnes diagnostiquées avec un rythme cardiaque anormal de surveiller l’état à l’aide de la nouvelle version du système d’exploitation de la montre.

Mais l’affaire ITC n’est pas la seule bataille judiciaire pour Apple. AliveCor a également déposé une costume antitrust contre le géant de la technologie. Pendant ce temps, Apple a poursuivi AliveCor début décembre, alléguant une contrefaçon de brevet. Dans la plainteApple a déclaré qu’il « intente maintenant cette action pour rétablir les faits quant à savoir qui est le véritable pionnier et pour mettre fin à la violation généralisée d’AliveCor qui s’approprie illégalement la propriété intellectuelle d’Apple ».