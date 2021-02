Italy Flanker s’excuse pour avoir blessé l’Angleterre Willis

LONDRES: Le flanker italien Sebastian Negri s’est excusé après que son élimination a accidentellement laissé son homologue anglais Jack Willis gravement blessé lors de leur match des Six Nations.

Willis a crié de douleur en serrant son genou gauche samedi. Il a été emmené sur une civière et a quitté Twickenham avec des béquilles.

Un scan dimanche a montré que les ligaments n’étaient pas rompus, mais l’entraîneur du club Willis à Wasps, Lee Blackett, a déclaré au Coventry Telegraph après avoir envoyé un SMS au joueur que la blessure était grave et qu’il s’attendait à ce que le flanker soit mis à l’écart pendant des mois.

Willis venait juste de quitter le banc et a marqué son deuxième essai lors de sa première apparition aux Six Nations lorsqu’il a été attrapé par Negri dans une mêlée et tordu. Willis bloqua le genou gauche.

Negri a écrit sur Twitter dimanche: Un message rapide à Jack Willis. Désolé pour ce qui s’est passé hier. Juste horrible et jamais agréable à voir. Moi-même et tous les garçons de #Federugby vous souhaitons bonne chance. J’espère vous revoir bientôt sur le terrain. Faites attention et nous savons tous que vous reviendrez plus fort. Seb

L’action de Negris, appelée un rouleau de crocodile, est légale mais controversée. Les arbitres le permettent tant que les joueurs ne sont pas saisis autour du cou. Mais le rôle est critiqué depuis des années.

Le capitaine sud-africain Jean de Villiers a été blessé par un roulement contre le Pays de Galles en novembre 2014 et absent pendant sept mois. Le capitaine australien James Horwill a raté la saison internationale 2012 quand il a été éliminé par un rouleau en Super Rugby.

