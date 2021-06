Italie vs. Suisse – Rapport de match de football – 16 juin 2021

L’Italie est devenue la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale du Championnat d’Europe 2020 alors qu’un doublé de Manuel Locatelli les a vus dépasser la Suisse dans leur match du groupe A au Stadio Olimpico de Rome mercredi.

L’équipe de Roberto Mancini est entrée dans le match avec une séquence de neuf victoires consécutives dans toutes les compétitions sans encaisser de but depuis novembre 2020, et n’avait pas perdu lors de ses 28 derniers matches depuis une défaite 1-0 contre le Portugal en UEFA Nations League.

L’Italie a joué un beau football pour commencer la première mi-temps et semblait avoir pris l’avantage autour de la marque des 20 minutes seulement pour voir le but de Giorgio Chiellini annulé pour le handball après un contrôle VAR.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps à l’Italie pour remettre le ballon au fond des filets, alors que Locatelli a tapé à bout portant après une course intense sur la ligne de touche et le centre de Domenico Berardi a laissé son coéquipier avec le plus facile des finitions.

La Suisse a eu du mal à se créer des occasions contre une défense italienne avare qui n’avait pas encaissé de but au cours de sa séquence de neuf victoires consécutives et la première mi-temps s’est terminée avec les hôtes menant 1-0.

Locatelli a marqué une deuxième place méritée pour l’Italie peu après la pause, récupérant une passe en haut de la surface de réparation et écrasant un tir du pied gauche devant le gardien suisse Yann Sommer pour rendre le retour des visiteurs encore plus compliqué.

Les joueurs italiens célèbrent après avoir marqué un but contre la Suisse à l’Euro 2020. Getty

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma n’a pas eu grand-chose à faire tout au long des 60 premières minutes, mais il a réussi deux arrêts remarquables sur des efforts à bout portant de la Suisse juste après l’heure de jeu.

Ciro Immobile a ajouté plus de brillance au score juste avant le temps plein avec un hurleur absolu de l’extérieur de la surface de réparation qui a battu Sommer à son deuxième poteau pour donner à l’Italie son sixième but à l’Euro en deux matches après sa victoire 3-0 sur la Turquie le Vendredi.

Le résultat maintient l’Italie, invaincue en 29 matches après la victoire et invaincue en matches de compétition au Stadio Olimpico, au sommet du Groupe A avec six points, avec le Pays de Galles deuxième avec quatre points après avoir battu la Turquie quatrième plus tôt dans la journée et la Suisse avec un seul point en troisième.

La prochaine étape pour l’Italie sera un match contre le Pays de Galles dimanche, tandis que la Suisse affrontera la Turquie le même jour.