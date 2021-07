Italie vs. Espagne – Rapport de match de football – 6 juillet 2021

L’Italie a atteint la finale de l’Euro 2020 après avoir gardé son sang-froid du point de penalty pour battre l’Espagne 4-2 en tirs de barrage après un match nul 1-1 convaincant après prolongation mardi.

Jorginho a lancé froidement le coup de pied décisif devant le gardien espagnol Unai Simon après qu’Alvaro Morata ait été contrecarré par Gianluigi Donnarumma et que Dani Olmo ait explosé son effort au-dessus de la barre.

Les jumeaux espagnols ont renfloué Manuel Locatelli, qui a vu sa frappe sauvée par Simon avec le premier coup de pied de la fusillade et les remplaçants et le personnel d’entraîneurs italiens se sont précipités sur le terrain pour célébrer devant leurs supporters jubilatoires derrière le but.

L’Italie, qui affrontera l’Angleterre ou le Danemark lors de la finale de dimanche à Wembley lors de leur première victoire depuis qu’elle a été battue 4-0 par l’Espagne à l’Euro 2012, cherche à remporter le tournoi pour la première fois depuis 1968.

L’équipe de Roberto Mancini a pris les devants à l’heure grâce à un curleur sensationnel de Federico Chiesa pour compléter une contre-attaque radicale qui a commencé avec le gardien Donnarumma attrapant un centre espagnol et faisant rouler le ballon.

Morata égalisait pour l’Espagne à 10 minutes de la fin, s’insérant calmement dans le coin inférieur après avoir fait irruption et échangé un une-deux avec Olmo.

L’Espagne semblait plus susceptible de trouver un vainqueur dans les minutes restantes et dans le temps supplémentaire, mais n’a pas pu remporter une deuxième victoire en tirs de barrage après s’être imposée contre la Suisse en quart de finale.

L’Italie a vengé sa défaite en tirs de barrage contre l’Espagne en quarts de finale de l’Euro 2008 et sa défaite retentissante en finale de l’Euro 2012, et a remporté une deuxième victoire consécutive en Championnat d’Europe contre les Espagnols après leur victoire 2-0 lors des 16 derniers à l’Euro 2016.

La capacité de Wembley a été portée à 60 000 et bien que les restrictions liées aux coronavirus empêchaient les fans de voyager à l’étranger, les communautés d’expatriés des deux pays se sont avérées emballer chaque extrémité derrière le but et générer une atmosphère torride, ce qui a accru le sentiment d’occasion entre deux titans du football international.

« C’est dommage. Nous ne voulions pas que notre tournoi se termine aujourd’hui mais dimanche et en remportant le titre. Ce n’était pas le cas », a déclaré le milieu de terrain espagnol Sergio Busquets après le match.

« C’est le football. Je pense que l’équipe a bien fait. Nous avons eu des opportunités, contrôlé le jeu. Nous avons montré beaucoup de fierté. C’est dommage. Les tirs au but sont comme ça.

« Tout le monde considérait l’Italie comme favorite, mais nous avons montré que nous étions supérieurs à l’Italie. C’est dommage. Nous ne méritions pas d’être derrière. Nous ne pouvons que féliciter l’Italie et continuer sur notre lancée. »

Chiesa a salué le résultat par la suite.

« L’Espagne a été formidable, elle a des joueurs vedettes mais nous nous sommes battus jusqu’à la fin et nous l’avons fait », a déclaré l’Italien Chiesa.

« Quand Locatelli a raté le premier penalty, tout le monde était calme en disant que nous pouvions le faire et à la fin, notre groupe nous a aidés sur le moment. »

Le défenseur italien Leonardo Bonucci a déclaré que l’Espagne lui avait donné le défi le plus difficile de sa carrière.

« C’était le match le plus difficile que j’aie jamais joué. Je félicite l’Espagne pour ce qu’elle a montré, mais encore une fois, cette Italie a fait preuve de cœur, de détermination et de capacité à traverser les moments difficiles », a déclaré Bonucci.

« Maintenant, il reste un centimètre à parcourir. C’est incroyable ce que nous faisons. Nous serons de retour ici dans cinq jours et nous devons avoir la même attitude pour ramener à la maison ce trophée qui nous manquait depuis 50 ans. »

Une Chiesa émue a salué le résultat durement disputé par la suite.

« Je ne peux pas décrire mon émotion par des mots, c’était un match difficile, l’Espagne a été formidable ce soir mais nous revenons ici le 11 juillet pour la finale », a-t-il déclaré.

