Italie vs Autriche – Rapport de match de football – 26 juin 2021

Federico Chiesa a marqué un but en prolongation alors que l’Italie battait l’Autriche 2-1 à Londres pour se qualifier pour les quarts de finale du Championnat d’Europe 2002, samedi soir.

L’Italie de Roberto Mancini est entrée dans le match après avoir remporté 11 matchs de suite et invaincu lors de ses 30 derniers matchs – et a établi un Azzurri record sur 31 avec la victoire – alors qu’ils cherchaient à se qualifier pour les quarts de finale.

L’Italie était la meilleure équipe en première mi-temps, mais n’a pas réussi à trouver un premier match avec Ciro Immobile se rapprochant le plus d’un tir de loin qui a éclaté au deuxième poteau alors que les équipes se rendaient aux vestiaires enfermés dans un match nul et vierge à la pause.

Marko Anrautovic semblait avoir mené l’Autriche en tête peu après l’heure de jeu, mais le but a été exclu par VAR pour le plus petit des appels de hors-jeu et le match est resté sans but.

L’Autriche était la meilleure équipe après la décision du VAR, mais l’Italie a réussi à les empêcher de marquer et le match est allé en prolongation.

Le remplaçant Chiesa a donné l’avantage à l’Italie lors de la première des deux prolongations de 15 minutes, tirant à la maison sous un angle serré pour mettre l’Italie dans une excellente position pour passer des huitièmes de finale.

Matteo Pessina a ensuite marqué le deuxième but de l’Italie dans les arrêts de jeu, battant le gardien Daniel Bachmann après une bousculade dans la bouche et cela s’est avéré être un gros coup après que l’Autrichien Sasa Kalajdzic soit rentré chez lui d’un corner pour réduire de moitié le déficit.

Le but de Kalajdzic a mis fin à la séquence de 1 168 minutes sans encaisser.