Italie vs Angleterre – Rapport de match de football – 11 juillet 2021

L’Italie a remporté son premier championnat d’Europe depuis 1968 après que le gardien Gianluigi Donnarumma a sauvé deux fois lors d’une spectaculaire victoire 3-2 aux tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre à Wembley dimanche.

Après un match nul 1-1 en 120 minutes, Donnarumma a sauvé Jadon Sancho et Bukayo Saka – Marcus Rashford a également manqué en frappant un poteau avec son tir au but – pour donner la gloire à l’équipe de Roberto Mancini à Londres.

Andrea Belotti et Jorginho ont tous deux vu leurs pénalités sauvées par l’Anglais Jordan Pickford, mais l’arrêt de Donnarumma de Saka a décidé le match pour donner le titre à l’Italie.

« Les gars étaient extraordinaires. Je n’ai pas de mots pour eux, c’est un groupe magnifique. Il n’y a pas eu de matchs faciles et celui-ci est devenu très difficile, mais ensuite nous avons dominé », a déclaré le patron de l’Italie Mancini.

« Il faut un peu de chance avec les tirs au but et je suis un peu désolé pour l’Angleterre. Cette équipe a tellement grandi, je pense qu’elle peut encore s’améliorer. Nous sommes si heureux pour tous. »

L’Angleterre avait pris l’avantage en moins de deux minutes lorsque Luke Shaw, à la veille de son 26e anniversaire, a marqué le but le plus rapide de l’histoire du Championnat d’Europe après une minute et 57 secondes.

Mais l’Italie, invaincue en 33 matchs avant cette finale, a porté le match en prolongation lorsque Leonardo Bonucci a égalisé à la 67 minutes.

Après avoir été dominé en début de match, l’Italie a pris de l’ampleur avec l’entraîneur Roberto Mancini qui a davantage utilisé ses remplacements que son homologue anglais Gareth Southgate, qui a créé une surprise tactique avant le match.

Southgate a apporté un changement à son équipe de départ après la victoire en demi-finale contre le Danemark en sélectionnant l’arrière latéral de l’Atletico Madrid Kieran Trippier devant Saka d’Arsenal, permettant à son équipe de jouer avec une défense à trois.

Ce changement tactique a permis à Shaw et Trippier de jouer en tant qu’ailiers avancés et le plan a porté ses fruits dans les deux premières minutes lorsque Shaw a ouvert le score avec son premier but international.

Le défenseur de Manchester United a commencé le mouvement dans sa moitié de terrain en passant à Harry Kane avant de sprinter vers la surface de réparation italienne. Kane, quant à lui, a déplacé le ballon vers Trippier sur le flanc droit et l’ancien arrière latéral de Tottenham a retardé son centre assez longtemps pour que Shaw arrive au deuxième poteau et marque avec une demi-volée devant le gardien Gianluigi Donnarumma.

Claudio Villa/Getty Images

L’Angleterre a maintenu son impressionnant départ, avec Declan Rice et Kalvin Phillips contrôlant le milieu de terrain pour l’équipe de Southgate, mais l’Italie est entrée dans le match dans les derniers instants de la première mi-temps.

Bien que les chances aient été limitées, Federico Chiesa s’est approché avec un tir bas du pied gauche de 20 mètres qui a volé de peu à côté du poteau anglais peu avant la mi-temps.

Le quasi-échec de Chiesa a été un avertissement de ce qui allait arriver en seconde période, l’Italie dominant le match et créant un certain nombre d’occasions avant que Bonucci n’égalise les scores à mi-chemin de la seconde moitié.

Lorenzo Insigne a envoyé un coup franc de 20 mètres de large à la 50e minute avant que le gardien anglais Pickford ne soit contraint de plonger bas sur sa gauche pour nier Chiesa après une course folle et un tir de l’attaquant de la Juventus.

La domination de l’Italie a été récompensée, cependant, lorsque Bonucci est rentré à bout portant après que l’Angleterre n’ait pas réussi à dégager un corner. Bonucci a frappé au rebond après que Pickford ait poussé la tête de Marco Verratti sur le poteau.

Southgate a tenté d’endiguer la marée pour l’Angleterre en remplaçant Trippier et Rice par Saka et Jordan Henderson, mais l’Italie a continué à dicter le jeu et est restée l’équipe en contrôle pour le reste des 90 minutes et la période d’ouverture des prolongations.

Mis à part un coup franc de 30 yards de Federico Bernardeschi à la 117 minutes, qui a été renversé par Pickford, les chances claires étaient limitées alors que le match dérivait vers la fin des prolongations et des tirs au but.

Kane a été dévasté d’être venu si près, seulement pour échouer devant les fans à domicile.

« Nous avons pris un départ parfait, nous avons peut-être chuté un peu trop profondément. Lorsque vous marquez aussi tôt, il est facile d’essayer d’absorber la pression et d’essayer de s’y accrocher, et c’est probablement ce qui s’est passé », a déclaré Kane.

« Ils avaient beaucoup de ballon, ils avaient beaucoup de possession, mais pour être honnête, nous avions l’air assez en contrôle, ils n’ont pas créé trop d’occasions, et puis, évidemment, ils ont réussi leur percée. »

Kane n’a pas tardé à sympathiser avec Rashford, Sancho et Saka, qui ont tous raté la fusillade.

Il a déclaré: « Vous devez garder la tête haute. Un tournoi fantastique et ces choses peuvent arriver, une séance de tirs au but, vous suivez votre processus et vous le mettez où vous voulez le mettre, mais n’importe qui peut manquer un penalty — nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. »

L’Angleterre jouait dans une première finale majeure en 55 ans depuis sa victoire en Coupe du monde 1966. Il s’agissait de leur dernier chagrin d’amour en fusillades lors de tournois majeurs, après des défaites en 1990, 1996, 1998, 2004, 2006 et 2012.