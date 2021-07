Italie vs Angleterre, histoire finale de l’Euro 2020 : qui a l’avantage ?

La finale de l’Euro 2020 est enfin arrivée, bien qu’un an plus tard que prévu en raison de la pandémie de COVID-19, et Londres organisera dimanche un affrontement des poids lourds entre l’Angleterre et l’Italie au stade de Wembley.

L’Italie de Roberto Mancini recherche le d’Azzurri premier titre européen depuis 1968, tandis que l’Angleterre tente de remporter un tournoi majeur pour la deuxième fois seulement, après avoir connu le dernier succès lors de la Coupe du monde 1966.

Le sélectionneur italien Mancini et le sélectionneur anglais Gareth Southgate ont relancé la fortune de leurs équipes nationales respectives depuis leur prise de fonction respectivement en 2018 et 2016, mais dimanche sera décidé par les joueurs sur le terrain.

Raheem Sterling ou Harry Kane inspireront-ils l’Angleterre à la gloire ? Ou l’organisation défensive de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci ouvrira-t-elle la voie à quelqu’un comme Federico Chiesa pour marquer un autre but crucial pour les Italiens ?

Les deux équipes sont invaincues à l’Euro 2020 et le match semble trop proche pour être annoncé. Voici comment l’Italie et l’Angleterre se classent avant l’affrontement de dimanche.

Gardien de but:

Jusqu’à présent à l’Euro 2020, le département des gardiens a été une position de force pour l’Italie et l’Angleterre.

Gianluigi Donnarumma, qui devrait signer pour le Paris Saint-Germain ce mois-ci après l’expiration de son contrat avec l’AC Milan, a justifié sa facturation en tant que successeur naturel de Gianluigi Buffon en offrant présence, fiabilité et stature dans le but pour l’Italie.

Le joueur de 22 ans, mesurant 6 pieds 5 pouces, fait une figure imposante et il n’a été battu que deux fois en six matchs. Son arrêt d’Alvaro Morata lors de la victoire aux tirs au but contre l’Espagne en demi-finale a donné à Jorginho la chance de l’emporter.

L’un des principaux atouts de l’Italie à l’Euro a été l’axe défensif forgé entre Donnarumma et les vétérans demi-centres Chiellini et Bonucci. Ensemble, ils forment une unité redoutable.

Pour l’Angleterre, Jordan Pickford est entré dans l’Euro 2020 avec des points d’interrogation sur sa fiabilité. Bien qu’il soit un joueur constant pour l’Angleterre, sa forme de club pour Everton la saison dernière était mitigée, le joueur de 27 ans ayant commis un certain nombre d’erreurs coûteuses et très médiatisées.

Cela dit, il a une fois de plus enregistré ses meilleures performances pour l’équipe nationale et, à part quelques passes capricieuses lors de la victoire en demi-finale contre le Danemark, Pickford a été exceptionnel cet été. Ses arrêts réflexes et sa capacité à descendre rapidement pour sauver ne lui ont permis de concéder qu’un seul but jusqu’à présent, et ses coups de pied ont souvent déclenché des attaques d’échappées. Et bien qu’il puisse prendre des risques, il a éliminé bon nombre des erreurs qui l’ont tourmenté au niveau du club.





La défense:

Les deux équipes ont largement fonctionné avec un dos quatre, bien que l’Angleterre ait joué avec un dos trois lors de la victoire en huitièmes de finale contre l’Allemagne, l’arrière droit de Manchester City Kyle Walker se déplaçant à l’intérieur pour s’associer à John Stones et Harry Maguire.

Il est peu probable que le sélectionneur italien Mancini se détourne d’un défenseur qui l’a bien servi tout au long du tournoi, bien que la blessure d’Achille subie par Leonardo Spinazzola lors de la victoire en quart de finale contre la Belgique ait vu l’arrière gauche de Chelsea Emerson promu dans la formation de départ en demi-finale contre l’Espagne. .

Emerson devrait conserver sa place aux côtés de Bonucci et Chiellini, Giovanni Di Lorenzo occupant le poste d’arrière droit. Tout est tenu ensemble et contrôlé par Bonucci et Chiellini dans une défense qui a disputé 11 matchs sans encaisser de but jusqu’à la victoire en huitièmes de finale contre l’Autriche, que l’Italie a remportée 2-1.

L’entraîneur anglais Southgate a une variété d’options, ayant tourné au cours de leurs six matchs. Walker et Kieran Trippier ont tous deux joué à l’arrière droit, tandis que Trippier a commencé le match d’ouverture contre la Croatie à l’arrière gauche.

Luke Shaw a depuis occupé ce rôle et a connu un tournoi impressionnant, se liant bien avec Raheem Sterling en bas à gauche, et le défenseur de Manchester United est presque certain de commencer dimanche. Stones et Maguire continueront au centre, mais ne soyez pas surpris si Southgate mélange la formation.

Milieu de terrain :

Kalvin Phillips et Declan Rice ont été la paire de milieux défensifs de l’Angleterre tout au long du tournoi et Southgate a jusqu’à présent résisté à la tentation de restaurer Jordan Henderson.

Avec le duo de Leeds et West Ham jouant le rôle de double pivot, Southgate a sélectionné des milieux de terrain offensifs devant eux, opérant derrière l’avant-centre Harry Kane. Phil Foden, Bukayo Saka, Mason Mount et Jack Grealish ont tous reçu des départs de Southgate, l’entraîneur adaptant sa sélection à l’opposition. Mount est susceptible de commencer contre l’Italie, mais Southgate pourrait aller avec l’un des trois autres, ou même renforcer la zone avec Henderson, dans son équipe de départ pour la finale.

La sélection italienne au milieu de terrain a été plus prévisible et cohérente, Mancini fonctionnant avec un milieu de terrain à trois tout au long du tournoi. Jorginho, Marco Verratti et Nicolo Barella ont débuté chacun des trois matchs des huitièmes de finale et sont susceptibles de former le même milieu de terrain pour la finale. Le contrôle du ballon de Jorginho, la portée de tir de Verratti et la menace de Barella dans les positions offensives font de l’Italie le plus grand défi auquel l’Angleterre a été confrontée au centre du terrain.

Un Harry Kane en forme pourrait-il faire la différence pour l’Angleterre dimanche contre l’Italie ? Photo de Carl Recine – Piscine/Getty Images

Attaque:

La principale menace de l’Angleterre est venue de Kane et Sterling, les deux attaquants marquant sept des 10 buts de l’Angleterre.

L’attaquant de Tottenham Kane n’a pas réussi à marquer lors de la phase de groupes, mais il a repris vie lors des huitièmes de finale en frappant le fond des filets contre l’Allemagne, l’Ukraine (deux fois) et le Danemark.

Kane et Sterling débuteront dimanche, mais l’Angleterre a d’autres attaquants capables d’avoir un impact. Marcus Rashford n’a obtenu que 83 minutes de temps de jeu, tandis que Jadon Sancho et Dominic Calvert-Lewin ont également été relativement sous-utilisés.

L’Italie a devancé l’Angleterre avec 12 buts en six matchs, mais elle les a répartis dans l’équipe et compte cinq joueurs – Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Chiesa, Manuel Locatelli et Matteo Pessina – sur deux buts.

Immobile devrait commencer avec Andrea Belotti à nouveau en réserve. Chiesa ayant marqué deux fois en deux matchs à Wembley, Mancini pourrait commencer avec l’attaquant de la Juventus avec Insigne ou Domenico Berardi comme troisième attaquant.

Joueurs vedettes :

Sterling a été le joueur anglais le plus constant et le plus impactant du tournoi. Il a marqué des buts, les a créés, remporté des tirs au but et a généralement fourni un débouché offensif crucial à l’équipe de Southgate. Son partenariat avec Shaw a été un facteur important et un domaine que les Italiens chercheront sans aucun doute à contrôler.

Kane est clairement un vainqueur du match et a besoin d’un but pour égaliser avec Cristiano Ronaldo et Patrik Schick sur cinq buts pour le tournoi – bien que Ronaldo soit prêt à remporter le Soulier d’or car il est le seul du trio à avoir obtenu une passe décisive. son nom. Pour remporter le Soulier d’or, Kane doit marquer au moins deux buts, ou obtenir un but et au moins deux passes décisives.

Ensuite, il y a Rashford, Foden, Sancho et Grealish, qui pourraient tous assez facilement faire la une des journaux avec un affichage gagnant.

Pour l’Italie, l’équipe a été la star, chaque domaine de l’équipe de Mancini étant performant quand cela compte. Chiellini a rappelé la beauté d’une défense de classe mondiale, tandis que Jorginho et Verratti ont connu de grands tournois au milieu de terrain.

Plus loin, Chiesa a marqué des buts importants à des moments cruciaux, mais la force de l’Italie vient de l’unité collective de l’équipe plutôt que d’un ou deux individus exceptionnels.

L’Italie de Roberto Mancini tentera de remporter le deuxième championnat d’Europe du pays, et le premier depuis 1968. Getty

Immatériels (coaching, momentum etc.) :

L’Angleterre n’a jamais battu l’Italie dans un tournoi majeur, perdant contre les Azzurri à la Coupe du monde 2014, à l’Euro 2012 et à l’Euro 1980, et leur dernière victoire en compétition est survenue lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Wembley en novembre 1977.

Mais l’Euro 2020 a été un tournoi dans lequel l’Angleterre a mis fin à un certain nombre de séquences négatives – elle a remporté son match d’ouverture pour la première fois à un Euro, a battu l’Allemagne en huitièmes de finale pour remporter un match à élimination directe sans pénalité. fusillade pour la première fois et, en remportant la demi-finale contre le Danemark, atteint la finale pour la première fois. Aucune équipe n’a remporté l’Euro à domicile depuis la France en 1984, donc l’Angleterre vise également à mettre fin à cette attente de 37 ans.

L’Italie n’a perdu qu’une seule fois en six matchs contre l’Angleterre à Wembley, donc le superstitieux Mancini croira que les présages sont du côté de son équipe. L’Italie a également remporté des matchs à élimination directe contre l’Autriche et l’Espagne à Wembley en route vers la finale.

Dimanche sera le 16e match de tournoi majeur de l’Angleterre à Wembley, avec 11 victoires et 4 nuls sur les 15 précédents. La défaite aux tirs au but de l’Euro 96 contre l’Allemagne en demi-finale est considérée comme un match nul, ayant été à égalité à la fin du match.

Donc, avant le match, les deux équipes croiront que Wembley est leur terrain de chance – mais une seule d’entre elles aura raison.

Prédiction: Italie 2-1 Angleterre

C’est difficile à appeler, aucune des deux équipes n’étant un favori écrasant pour gagner. Ce sont deux équipes à égalité, qui portent toutes deux leur propre sens du destin, avec des joueurs de gros gibier dans chaque équipe.

L’Angleterre jouera pour gagner, tandis que la discipline défensive et tactique de l’Italie signifie qu’elle peut jouer et jouera pour ne pas perdre. L’Angleterre doit simplement être capable de briser l’Italie sans laisser d’espaces à l’arrière pour les joueurs de Mancini à exploiter.

L’Italie a l’expérience et les compétences en gestion de jeu pour désamorcer l’atmosphère à domicile et en faire une bataille d’usure pour l’Angleterre, mais elle possède également les qualités offensives pour blesser l’équipe de Southgate.

Si l’Italie parvient à réaliser son plan de match, elle gagnera. Mais ce sera proche.