Italie vs Angleterre: Gary Neville et Jamie Carragher présentent la finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Lorsque l’Angleterre digérait sa sortie choc de l’Euro 2016 en Islande en huitièmes de finale, peu auraient désigné Gareth Southgate comme l’homme le plus susceptible de diriger la résurgence de l’équipe.

L’ancien défenseur a été confronté à un échec anglais pour son échec aux tirs au but contre l’Allemagne à l’Euro 96 alors que sa carrière d’entraîneur ne promettait pas grand-chose après la relégation avec Middlesbrough et un mauvais parcours avec l’équipe anglaise des moins de 21 ans.

En effet, il a obtenu le poste le plus élevé par accident, occupant le poste à titre temporaire lorsque Sam Allardyce a été limogé par la FA après une piqûre de journal. Sa nomination éventuelle a été accueillie avec peu d’enthousiasme par la presse anglaise.

La transformation a donc été remarquable après que Southgate a guidé l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et la finale de l’Euro 2020, la confrontation de dimanche contre l’Italie étant le match le plus attendu du pays depuis la finale de la Coupe du monde 1966.

Sky Sports’ Gary Neville et Jamie Carragher anticipez la rencontre avec l’Italie et réfléchissez à la façon dont Southgate a conquis le cœur de la nation. Le football revient-il vraiment à la maison ?

Neville : Regarder l’Angleterre envoûtante

















1:32



Gary Neville dit que c’était » hypnotisant » et » vertigineux » de voir l’Angleterre battre le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi soir



Gary Neville de Sky Sports :

« J’ai regardé l’Angleterre plusieurs fois au cours des 10 dernières années et je suis normalement assez froid à propos du football. Parfois, je m’énerve un peu à propos des matchs de Manchester United, mais j’ai regardé le match Angleterre contre Allemagne mardi dernier et je me suis senti assez émotif pendant ce match.

« Peut-être était-ce juste le fait qu’il y a 25 ans, j’étais assis là dans la foule. Je n’ai pas joué en demi-finale parce que j’ai été suspendu et en regardant l’équipe, je pensais au nombre de fois que nous allions sortir le mauvais côté de ces types de matchs et combien de fois c’est nous qui faisons les gros titres le lendemain matin.

















2:42



Kyle Walker dit que l’Angleterre s’attend à une soirée difficile contre l’Italie, mais qu’elle appréciera la pression de soumissionner pour un titre majeur. Voir plus de contenu sur l’Angleterre sur la chaîne Youtube de la FA



« Et puis juste en voyant ces gars vaincre l’Allemagne la semaine dernière, je me sentais assez ému. Puis mercredi soir avant le match, c’était honnêtement fascinant. C’était vertigineux d’être dans ce stade.

« J’ai grandi en adorant Manchester United et j’ai adoré jouer pour l’Angleterre. Donc, pour moi, j’ai toujours aimé mon pays. J’ai adoré jouer pour l’Angleterre mais je n’ai jamais vraiment atteint le point où cela m’a saisi comme ça au cours des sept à 10 derniers jours .

« J’ai adoré regarder l’équipe en Russie, mais c’est évidemment complètement différent d’être en Angleterre. C’est tellement spécial, surtout avec les fans qui n’ont pas été dans les stades au cours des 18 derniers mois.

















0:47



Le manque de buts de Ciro Immobile à l’Euro 2020 pourrait s’avérer un problème pour l’équipe de Roberto Mancini contre l’Angleterre dimanche, selon l’expert italien du football Adam Digby



« Je pense juste à la façon dont l’équipe et les joueurs se sont comportés et la façon dont ils se sont comportés sur une période de temps maintenant et ont joué.

« Ce n’est pas seulement leurs performances, cependant. Mercredi soir, comme tout le monde, j’étais absolument ravi et ravi que nous ayons gagné, mais ce n’était en fait pas la chose la plus importante.

« C’est le fait que je fais vraiment confiance au manager que nous avons. Je pense sincèrement que les joueurs sont un bon groupe de gars qui aiment jouer pour l’Angleterre, qui ont supprimé tout le cynisme et les cliques dont j’ai fait partie pendant de nombreuses années avec l’Angleterre .

« Alors, merci à eux. Ils ont mérité ce qu’ils ont obtenu à cause de la façon dont ils se sont comportés. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. »

Clé sterling de la quête de gloire de l’Angleterre

















2:21



Rob Dorsett nous parle du long plan de l’Angleterre, qui les a menés de lourdes défaites à la Coupe du monde en 2014, à la finale de l’Euro 2020



« Je pense que Raheem Sterling est en train de devenir le joueur du tournoi. Il y a environ quatre ou cinq jours, je pensais que ce serait Jordan Pickford. C’est peut-être parce que, parfois, j’ai critiqué Pickford pendant la saison mais je pensais qu’il ‘avait été exceptionnel en termes de draps propres que nous avions gardés.

« Luke Shaw a été exceptionnel, Kyle Walker a été absolument brillant, Kalvin Phillips a été incroyable au milieu de terrain central mais vous devez dire maintenant avec ce que Sterling a fait contre le Danemark, il saute définitivement devant eux s’il n’était pas là avant que.

« Il était trop bien pour eux. C’est un dicton à l’ancienne que mon père avait l’habitude de dire, mais Raheem Sterling était tout simplement trop bien pour eux.

« Et d’une manière ou d’une autre, dimanche, nous devons trouver un moyen d’attirer Chiellini et Bonucci afin que nous puissions obtenir Sterling dans cet espace à l’intérieur et autour d’eux. Il doit être la clé car ces deux défenseurs italiens sont absolument brillants.

« Ils aimeront à moitié Harry Kane en termes de physique et parce que Harry n’est pas le plus rapide. Donc, Harry devra être intelligent dimanche contre l’Italie.

« Sterling, je suis sûr qu’il peut retirer un ou deux de ces défenseurs de leur position de quatre mètres sur cinq. Nous avons vu le but marqué par l’Espagne où Chiellini vient d’être retiré avec un une-deux et Sterling pourrait être absolument essentiel le dimanche.

« Il est le seul à avoir l’impression de ne pas s’être reposé. On a l’impression qu’il a joué chaque minute même s’il est sorti d’un match.

« Ce sera intéressant dimanche. Sterling a été absolument exceptionnel. Il a été brillant contre le Danemark et les a mis en pièces à maintes reprises. »

« La mentalité de vainqueur de l’Italie sera difficile à briser »

















1:52



Jamie Redknapp a exhorté l’Angleterre à tenter de mettre le milieu de terrain italien Jorginho sous pression en le pressant lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche



Jamie Carragher de Sky Sports :

« L’Angleterre sera encouragée par la performance de l’Italie en demi-finale contre l’Espagne, mais je ne pense pas qu’ils seront assez naïfs pour simplement regarder ce match. Vous pourriez regarder le match contre la Belgique et voir à quel point ils étaient également impressionnants.

« Ils allaient toujours être deuxièmes dans les statistiques de possession contre l’Espagne. Cela allait toujours arriver.

















0:47



Jamie Carragher dit que Raheem Sterling a été le meilleur joueur anglais à l’Euro 2020 « de loin »



« L’Espagne a donné une excellente performance, sans aucun doute, mais j’ai toujours pensé que l’Italie gagnerait. J’ai senti que le gardien de but espagnol pourrait les laisser tomber alors que Gianluigi Donnarumma est un énorme avantage pour l’Italie avec les deux arrières centraux Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci .

« L’Espagne n’a pas eu de chance, cela ne fait aucun doute, mais cela revient à mon point de vue sur les équipes qui traversent des moments difficiles, des matchs difficiles et traversent l’adversité. L’Italie l’a fait plusieurs fois, donc il y a une vraie mentalité de gagnant avec le course invaincue sur laquelle ils sont.

« Ce sera un match très difficile pour l’Angleterre. Ce sont les deux meilleures équipes du tournoi. Ce sera un match très serré et je pense que l’Angleterre analysera les très bonnes performances de l’Italie plus que les mauvaises pour voir à quel point cela pourrait être difficile. être. »

La prédiction de Carragher

















1:24



L’ancien défenseur anglais Matthew Upson a été impressionné par la mentalité de l’Angleterre après avoir concédé tôt contre le Danemark en demi-finale



« Je pense que ce sera un match très serré. Je pense que cela pourrait aller aux tirs au but et que l’Angleterre en sortirait victorieuse.

« Nous avons beaucoup travaillé sur les tirs au but, alors ne gâchons pas ça ! Je ne pense pas qu’il y aura trop de buts dans le match. L’Italie est très forte défensivement, tout comme l’Angleterre.

« Je pense que ce sera 1-1 et ensuite les tirs au but.

« Je pense que c’est la bonne finale. Je pense qu’ils ont été les deux équipes les plus impressionnantes de cette compétition – et le vainqueur remporte tout dimanche. »