Italie. Un fugitif érythréen sera poursuivi pour trafic d’êtres humains

Ghebremehdhin Temesghen Ghebru, 35 ans, est accusé d’avoir aidé à diriger une opération de trafic d’êtres humains qui a acheminé des personnes d’Érythrée, d’Éthiopie et du Soudan vers la Libye, où elles sont ensuite montées à bord de bateaux de passeurs de migrants à destination de l’Italie et finalement de l’Europe du Nord, a indiqué la police dans un communiqué.

La police a déclaré que Ghebru était recherché depuis plus d’un an par les procureurs de Palerme, en Sicile, et détenu à l’aéroport d’Addis Abeba, en Éthiopie, en utilisant un passeport australien, grâce à la coopération avec Interpol et Europol, ainsi qu’avec les autorités néerlandaises et britanniques. .