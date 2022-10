Italie. Un fugitif érythréen sera poursuivi pour trafic d’êtres humains

ROME (AP) – Un fugitif érythréen est extradé vers l’Italie pour faire face à des accusations de traite d’êtres humains après avoir été pris en charge à l’aéroport éthiopien alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol pour l’Australie, a annoncé mercredi la police italienne.

Ghebremehdhin Temesghen Ghebru, 35 ans, est accusé d’avoir aidé à diriger une opération de trafic d’êtres humains qui a acheminé des personnes d’Érythrée, d’Éthiopie et du Soudan vers la Libye, où elles sont ensuite montées à bord de bateaux de passeurs de migrants à destination de l’Italie et finalement de l’Europe du Nord, a indiqué la police dans un communiqué.

La police a déclaré que Ghebru était recherché depuis plus d’un an par les procureurs de Palerme, en Sicile, et détenu à l’aéroport d’Addis Abeba, en Éthiopie, en utilisant un passeport australien, grâce à la coopération avec Interpol et Europol, ainsi qu’avec les autorités néerlandaises et britanniques. .

L’Italie est la destination de choix des trafiquants d’êtres humains basés en Libye qui facturent aux migrants cherchant à atteindre l’Europe des centaines ou des milliers de dollars chacun pour la dangereuse traversée de la Méditerranée.

Pas plus tard que la semaine dernière, les autorités éthiopiennes ont remis aux autorités judiciaires néerlandaises un autre Erythréen soupçonné d’être à la tête d’un réseau de passeurs de migrants qui a acheminé des personnes d’Erythrée vers les Pays-Bas. L’homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, est soupçonné de trafic d’êtres humains de 2014 à 2020.

The Associated Press