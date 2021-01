L’Italie est au bord d’une autre crise politique alors que les membres du gouvernement de coalition remettent en question le plan du Premier ministre pour la reprise économique du pays.

La nation du sud de l’Europe n’est pas étrangère aux conflits politiques; tensions, scandales et petites majorités ont conduit à plus de 60 gouvernements depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le dernier différend politique arrive à un moment particulièrement douloureux, avec le nombre d’infections et de décès à coronavirus parmi les plus élevés à ce jour en Europe et son produit intérieur brut (PIB) devrait avoir diminué d’environ 10% en 2020.

« Dans le scénario le plus probable, la crise conduira à la formation d’un nouvel exécutif », a déclaré lundi Wolfango Piccoli, co-président du cabinet de conseil Teneo.

Le Premier ministre Giuseppe Conte est au pouvoir depuis juin 2018, mais il dirige déjà son deuxième gouvernement après une dispute politique à l’été 2019 qui a abouti à une nouvelle coalition composée du Parti démocrate de gauche et du Mouvement cinq étoiles, un autre parti de gauche, au gouvernement.