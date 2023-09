Italie : Un avocat « a essayé la magie vaudou pour tuer son client et hériter de sa fortune » | Nouvelles du monde

Barbara Raimondo, une avocate de Gênes, en Italie, a été emprisonnée pour avoir utilisé un rituel vaudou pour tenter de tuer une femme âgée (Photo : Newsflash) Un avocat qui a utilisé la magie vaudou pour tenter de tuer une cliente âgée afin qu’elle puisse hériter de sa maison a été reconnu coupable. Cette étrange condamnation a été confirmée malgré l’absence de preuves suggérant que quiconque puisse tuer quelqu’un en utilisant la magie vaudou. Barbara Raimondo, 58 ans, a été désignée avocate de l’homme anonyme de 86 ans, ami de la famille, au tribunal de Gênes, en L’Italie, entendue. Le tribunal a appris comment la retraitée âgée avait fait d’elle l’unique héritière de sa fortune, et l’avocat avait apparemment utilisé cet accès pour voler 1 million d’euros (868 000 £) de la succession. Raimondo se serait tourné vers une « sorcière vaudou » pour effectuer des rituels de magie noire censés accélérer la mort de son client. C’est la tentative de meurtre vaudou qui l’a amenée à être découverte et les autorités ont alors découvert que Raimondo avait pillé les comptes de son client. Raimondo a été condamné après que le tribunal a reconnu que l’article 49 du code pénal italien permettait de condamner des « crimes impossibles ». Plus : Tendances

Elle a été condamnée à cinq ans de prison pour détournement de fonds et faux et 18 mois supplémentaires en probation pour cet étrange complot vaudou. Sa condamnation a été confirmée malgré aucune preuve suggérant que quiconque puisse tuer quelqu’un en utilisant la magie vaudou (Photo : Newsflash) La juge Paola Faggioni a également ordonné à Raimondo d’être radié du barreau à vie et de lui verser 1 million d’euros d’indemnisation. L’avocat de Raimondo, Alessandro Vaccari, a déclaré qu’il envisageait de faire appel pour tenter d’obtenir l’abandon de l’accusation de vaudou et de la peine. Il a déclaré : « Nous espérions que cette accusation serait abandonnée. Mon client croit aux sorcières, mais nous pensons qu’en appel, cette accusation sera rejetée. Paolo Dogliatti, l’avocat de la victime âgée de 86 ans, a déclaré : « Je pense qu’il serait juste de dire qu’elle est très bouleversée, elle a mis toute sa confiance et sa foi dans l’avocat, en la nommant comme étant son unique héritière, l’autre tentant de profiter de son décès. Il est très difficile maintenant pour ma cliente de retrouver confiance en l’humanité. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source