Italie : Silvio Berlusconi est sorti de l’hôpital de Milan après six semaines

Silvio Berlusconi est sorti de l’hôpital de Milan, déclarant que « le cauchemar » est terminé, plus de six semaines après que l’ancien Premier ministre italien a été admis avec une leucémie et une infection pulmonaire.

« Aujourd’hui, après 45 longs jours, je suis enfin rentré chez moi », a déclaré le magnat des médias milliardaire de 86 ans dans un communiqué après avoir quitté l’hôpital San Raffaele vendredi.

Il l’a décrit comme « une émotion incroyable, un grand soulagement », ajoutant : « C’était une période angoissante et difficile, mais après l’obscurité, j’ai encore gagné ».

Dans une déclaration typiquement passionnée, Berlusconi a remercié Dieu et tous ceux qui l’ont soutenu. « Je ne me suis jamais senti seul », a-t-il dit, ajoutant : « Le cauchemar est terminé… Vive la vie, toujours ! »

Le sénateur, en proie à des problèmes de santé ces dernières années, a été admis à San Raffaele le 5 avril et a passé la première semaine et demie en soins intensifs.

Les médecins ont indiqué qu’il avait été admis pour un traitement pour une infection pulmonaire, avant de révéler pour la première fois qu’il souffrait de leucémie.

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni, dont la coalition au pouvoir comprend le parti de droite Forza Italia de Berlusconi, a mené les félicitations pour son retour au pays.

« Allez Silvio ! » elle a tweeté, ajoutant: « Nous vous attendons sur le terrain, pour mener de nombreuses batailles ensemble. »

Berlusconi a dirigé l’Italie à trois reprises entre 1994 et 2011, mais a dominé la vie publique bien plus longtemps, en tant qu’homme d’affaires et magnat des médias et en tant que propriétaire du club de football de l’AC Milan.

Sa carrière a également été marquée par des scandales et des déboires juridiques qui, au cours de la dernière décennie, se sont concentrés sur des procédures liées à ses fameuses soirées sexuelles « Bunga Bunga ».

Meloni avait rendu visite à Berlusconi à l’hôpital dimanche, affirmant par la suite qu’il était « d’excellente humeur » et qu’il travaillait toujours « sans relâche ».

L’ancien Premier ministre a également reçu la visite de son adjoint Forza Italia, du ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et de l’allié de la coalition Matteo Salvini, chef du parti anti-immigration Ligue.

« Bienvenue à la maison, Great Silvio », a tweeté Salvini, tandis que Tajani a ajouté: « Nous sommes tous heureux que vous soyez rentré chez vous. »

Berlusconi avait espéré sortir de l’hôpital plus tôt ce mois-ci à temps pour une convention Forza Italia à Milan, mais a fini par s’adresser aux délégués dans une adresse vidéo préenregistrée filmée dans sa chambre d’hôpital.

Bien qu’il reste président de Forza Italia, Berlusconi est rarement vu en public ces jours-ci, et sa santé est depuis longtemps préoccupante.

Il a été hospitalisé pendant 11 jours pour une pneumonie liée au Covid en septembre 2020, après avoir contracté le virus lors de vacances en Sardaigne.

Après avoir été de nouveau admis le mois dernier, les médecins ont révélé qu’il souffrait de «leucémie myélomonocytaire chronique», un type rare de cancer du sang.

La maladie, qui touche principalement les personnes âgées, débute dans les cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse et envahit ensuite le sang.

Le cancer de Berlusconi était dans une « phase chronique persistante » et ne s’était pas encore transformé en « leucémie aiguë », ont déclaré les médecins.

En mars, Berlusconi a été admis dans le même hôpital de Milan, où il a passé quatre jours.