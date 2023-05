Italie : plus de 36 000 personnes déplacées par les inondations alors que Giorgia Meloni quitte tôt le sommet du G7

Plus de 36 000 personnes ont maintenant été chassées de chez elles par des inondations meurtrières dans le nord-est de l’Italie, ont déclaré des responsables régionaux, alors que la montée des eaux a englouti davantage de maisons et de nouveaux glissements de terrain ont isolé des hameaux.

De violentes averses plus tôt cette semaine ont tué 14 personnes, transformant les rues des villes et villages de la région d’Émilie-Romagne en rivières.

Et à mesure que la pluie tombait, les autorités régionales ont prolongé l’alerte météo rouge jusqu’à dimanche.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré samedi qu’elle quittait tôt le sommet du G7 au Japon pour faire face à l’urgence.

« Franchement, je ne peux pas rester aussi loin de l’Italie dans un moment aussi complexe », a-t-elle déclaré aux journalistes, remerciant les 5 000 personnes – des secouristes aux bénévoles – mobilisées pour aider les personnes touchées par les inondations.

Elle a également remercié ses collègues dirigeants du G7 pour leurs offres d’aide.

Meloni devait visiter certaines des zones les plus touchées dimanche.

Les autorités de Ravenne ont ordonné samedi l’évacuation immédiate des hameaux les plus à risque.

Un hélicoptère impliqué dans des tentatives de rétablissement de l’électricité s’est écrasé samedi près de Lugo, blessant l’une des quatre personnes à bord, ont indiqué les pompiers.

Six mois de pluie sont tombés en 36 heures dans la région d’Émilie-Romagne, les inondations étant décrites comme les pires que le pays ait connues depuis un siècle.

Les inondations ont provoqué plus de 305 glissements de terrain et endommagé ou fermé plus de 500 routes dans la région.

« L’eau a commencé à monter à 14h00 (vendredi), venant de l’autre côté des champs », après que les canaux voisins aient été gonflés par des rivières en crue, a déclaré à l’AFP l’électricien Mauro Lodola.

« Il est difficile. Je veux que ça se termine rapidement, pour pouvoir avancer… pour nous relever », a déclaré l’homme de 54 ans, debout à hauteur de cuisse dans l’eau sale qui entoure sa maison.

Lodola s’est étouffé en montrant sa maison en ruine, l’eau clapotant autour du réfrigérateur dans la cuisine et contre le matelas de son lit, qui était empilé avec des meubles récupérés.

Dehors, une porte blanche flottait devant un hangar, où des poulets qui avaient été déplacés en lieu sûr gloussaient nerveusement.

Le maire de Bologne, Matteo Lepore, a déclaré samedi qu’il faudrait « des mois, voire des années à certains endroits » pour que les routes et les infrastructures soient réparées.