Les pourparlers en Italie pour former un nouveau gouvernement sont entrés dans leur dernier jour.

Le président du pays a demandé à Mario Draghi, économiste et ancien chef de la Banque centrale européenne (BCE), de trouver une majorité au parlement.

L’Italie a été plongée dans la crise après que l’ancienne coalition au pouvoir – qui comprenait les partis du Mouvement cinq étoiles et du Parti démocrate et était dirigée par le Premier ministre Giuseppe Conte – s’est effondrée au milieu de désaccords sur la façon de dépenser l’argent de récupération COVID de Bruxelles.

Draghi était à Rome mardi pour conclure sa deuxième série de réunions avec les forces politiques du pays afin qu’il puisse proposer un nouveau cabinet.

Lors de la réunion de lundi avec les partis minoritaires, Draghi a annoncé son intention de réformer le calendrier scolaire italien et d’accélérer le programme de vaccination du pays.

L’ancien président de la BCE espère prolonger l’année universitaire jusqu’en juin pour rattraper le temps perdu et l’enseignement en ligne pendant la pandémie COVID-19.

Draghi a également proposé des réformes fiscales et judiciaires, selon Paolo Romani, sénateur du parti Idea-Cambiamo.

League, le parti de l’ancien ministre de l’Intérieur Matteo Salvini, a déclaré qu’il serait désireux de soutenir Draghi, tandis que le soutien est également venu de l’ancien premier ministre Silvio Berlusconi.

Mais le Mouvement cinq étoiles (M5S), le plus grand parti du parlement italien, a déclaré qu’il laisserait ses membres décider, par un vote en ligne.

« Comme nous l’avons toujours fait, nous laisserons nos membres décider », a écrit le leader politique du M5S Vito Crimi sur Facebook.

« Nous le ferons en sachant que l’intelligence collective l’emporte toujours sur les positions des individus, et nous ne le ferons qu’après que le président Draghi nous aura fourni les éléments pour comprendre et donc pour délibérer. »

Pendant ce temps, la progressiste Italia Viva de Matteo Renzi, qui a forcé la crise en retirant son soutien au gouvernement de Giuseppe Conte en janvier, devrait réitérer son soutien au gouvernement proposé par Draghi.

L’une des grandes pierres d’achoppement pour Draghi sera de faire coexister le Parti démocrate progressiste et la Ligue d’extrême droite.

Des analystes ont suggéré que l’économiste pourrait tenter de former un cadre mixte similaire à celui installé par Carlo Azeglio Ciampi en 1993.

La semaine dernière, le président Sergio Mattarella a appelé « Super Mario » Draghi à former un gouvernement d’unité nationale capable de lutter contre la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie, qui a fait plus de 90 000 morts et plongé le pays dans sa pire récession depuis la fin. de la Seconde Guerre mondiale.

Draghi devrait faire rapport à Mattarella mercredi sur la faisabilité de former un gouvernement.