Italie : Les 11 randonneurs tués dans une avalanche de glacier identifiés

ROME (AP) – Les autorités italiennes ont fixé samedi le bilan final d’une avalanche dans le nord de l’Italie à 11 et ont déclaré que toutes les victimes avaient été identifiées près d’une semaine après qu’un morceau de glace se soit détaché d’un glacier en train de fondre et ait envoyé un torrent de glace, roches et débris sur les randonneurs ci-dessous.

Cmdr des carabiniers. Giampietro Lago, qui dirigeait une équipe d’experts médico-légaux identifiant les restes, a déclaré que l’identité du dernier randonneur avait été établie et “il n’y a aucun élément” à ce stade suggérant que le nombre de morts augmenterait.

Un morceau de la taille d’un immeuble d’appartements du glacier Marmolada dans les Dolomites italiennes s’est détaché le 3 juillet, déclenchant une avalanche de débris sur la montagne qui est une destination de randonnée populaire en été.

Les experts ont déclaré que le réchauffement des températures a probablement contribué au clivage, car le glacier a perdu de la masse et du volume pendant des années et a fondu plus rapidement que d’habitude cet été au milieu d’une vague de chaleur, le déstabilisant peut-être.

Une journée de deuil a été observée samedi dans toute la zone touchée, connue sous le nom de Val di Fassa.

___

The Associated Press