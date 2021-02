Italie: le Pape et d’autres saluent les agents de santé à l’occasion de l’anniversaire du COVID

Le pape François et le président italien ont marqué la première journée annuelle du pays en l’honneur des médecins, infirmières et autres professionnels de la santé, exactement un an après la découverte du premier cas indigène connu de COVID-19 dans le pays.