Italie : Le chef est resté paralysé après qu’un homme lui ait tiré dessus pour « kebab insuffisamment cuit » | Nouvelles du monde

vidéo Un restaurant qui a tiré quatre fois sur un chef pour ne pas avoir cuisiné son kebab selon ses normes a été emprisonné pendant 12 ans. Federico Pecorale, 30 ans, a abattu Yelfry Rosado Guzman, 23 ans, au restaurant CasaRustí près de la Piazza della Rinascita, une place animée de Pescara, en Italie, le 10 avril 2022. Trois balles ont touché le dos de Yelfry et une a touché son dos, le laissant paralysé. Des images ont capturé le moment où le père d’un enfant est tombé par terre alors qu’un collègue terrifié le regardait vers 13h15. Après lui avoir tiré dessus à nouveau, Pecorale est parti et est retourné à son hôtel de la Piazza Santa Caterina pour récupérer ses bagages. Il s’est enfui au domicile de ses grands-parents à Gissi avant de se diriger vers le nord en taxi, déclenchant une chasse à l’homme impliquant la police de la ville ainsi que les forces des villes voisines de Ferno, Ancône et Pesaro et la police de la circulation des Abruzzes et des Marches. Federico Pecorale a tiré quatre balles sur le cuisinier, le paralysant (Photo: Newsflash) Les agents ont acculé Pecorale à la zone de service Metauro sur l’autoroute A14 à Pesaro, à 120 miles au nord de Pescara. La République a rapporté à l’époque que Percorale était « calme et sévère » lorsqu’il était approché par la police, qui a trouvé un pistolet automatique sur lui. Il séjournait à Pescara depuis 20 jours et avait mangé au ristobar CasaRustí la veille de la fusillade. Plus : Tendance

Pescara Court a entendu la semaine dernière comment Pecorale avait tiré sur Yelfry parce que le chef aurait insuffisamment cuit ses arrosticini – des brochettes à base de mouton ou d’agneau de la région des Abruzzes. Bien que certains rapports des médias dire que c’est parce que sa commande a pris trop de temps à se préparer. Mais Pecorale n’a jamais fourni de raison pour laquelle il a tiré sur Yelfry, selon la chaîne d’information italienne Le centre. Pecorale doit payer des milliers d’euros à la victime (Photo: Newsflash) Son avocat, Florenzo Coletti, a déclaré aux médias locaux au moment de la fusillade que son client portait le pistolet automatique avec lui alors que les gens se moquaient régulièrement de son incompétence. Pecorale a souffert de graves lésions cérébrales après avoir été impliqué dans un accident de voiture à l’âge de 19 ans, a déclaré La Repubblica, citant des sources proches de l’enquête. Une évaluation de la santé mentale a conclu que la capacité de l’accusé à comprendre et à prendre des décisions était partiellement diminuée. Le 22 juin, la presse italienne a rapporté que le juge Francesco Marino avait condamné Pecorale à sept ans de prison et à cinq ans dans un établissement psychiatrique. Pecorale, de Montesilvano dans la région des Abruzzes, a également été condamné à verser à la victime 200 000 € (171 000 £). Cependant, c’était bien moins que les 350 000 € (300 000 £) demandés par l’avocat de Guzman, Piero Bisceglie. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

