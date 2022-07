Italie Femmes 1 – 1 Islande Femmes

L’Italie a maintenu ses espoirs d’atteindre les quarts de finale de l’Euro 2022 en revenant de l’arrière pour prendre un point lors d’un match nul 1-1 avec l’Islande jeudi.

Les Azzurre ont connu un début de campagne cauchemardesque lorsqu’ils ont été battus 5-1 par la France, et ils envisageaient une sortie anticipée lorsque Karolina Lea Vilhjalmsdottir a donné l’avantage à l’Islande en trois minutes à l’Academy Stadium de Manchester.

Mais Valentina Bergamaschi a égalisé à la 62e minute et, bien que l’Italie n’ait pas trouvé de vainqueur, la victoire sur la Belgique lors de son dernier match de groupe pourrait suffire à les faire passer. Le tirage au sort a maintenu l’Islande deuxième et l’Italie en bas du groupe D, qui comprend également la France et la Belgique.

Image:

L’Italienne Valentina Bergamaschi se bat contre l’Islandaise Dagny Brynjarsdottir





L’Islande, qui a fait match nul avec la Belgique lors de son premier match, a pris l’avantage dès la première occasion du match. Le long lancer de Sveindis Jane Jonsdottir a provoqué la panique dans la surface de réparation italienne et le milieu de terrain du Bayern Munich Vilhjalmsdottir a lâché prise avec un tir qui a volé à l’intérieur du poteau.

L’Italie, quart de finaliste de la Coupe du monde 2019, a pressé l’égalisation et l’a finalement trouvée juste après l’heure de jeu lorsque Bergamaschi de l’AC Milan a parfaitement chronométré sa course pour rencontrer le recul de la remplaçante Barbara Bonansea.

L’égalisation a frustré l’Islande car elle est survenue juste une minute après qu’Alexandra Johannsdottir ait raté une occasion de doubler son avance, frappant son tir à côté de l’intérieur de la surface, malgré beaucoup d’espace.

Image:

L’Islandaise Karolina Lea Vilhjalmsdottir devance l’Italienne Flaminia Simonetti





L’Italie a poussé fort pour un deuxième but lorsque le tir bas de Bonansea a touché les boiseries à la 73e minute, tandis que l’Islande a dû regretter ses occasions manquées car Vilhjalmsdottir n’a pas réussi à convertir une occasion facile à trois minutes de la fin.

Vilhjalmsdottir savait que son échec était coûteux pour l’Islande car elle a été vue en larmes sur le banc après son départ.

Et après?

Le groupe D se termine le 18 juillet et tout reste à jouer. La France, vainqueur catégorique de son premier match, est en première position pour prendre la tête du groupe, mais la deuxième place est à gagner. L’Islande affrontera la France, tandis que l’Italie tentera sa chance face à la Belgique après une performance nettement améliorée lors de la deuxième journée.

