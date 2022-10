Italie contre Angleterre lors du match revanche final de 2020

Le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2024 a eu lieu dimanche à Francfort, avec une répétition de la finale 2020 alors que l’Italie et l’Angleterre étaient tirées au sort.

L’Italie a remporté le tournoi 3-2 aux tirs au but à Wembley en 2021, retardé d’un an au milieu de la pandémie de coronavirus, et la route vers l’Allemagne comprend une confrontation entre le Azzuri et du côté de Gareth Southgate une fois de plus. L’Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte constituent les autres équipes du groupe C. La Macédoine du Nord a éliminé l’Italie des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, tandis que l’Ukraine est incapable de jouer à domicile au milieu de la guerre en cours avec la Russie.

Ailleurs, les Pays-Bas affronteront la France dans un groupe B accrocheur, tandis que l’Ecosse fera face à une tâche difficile dans le groupe A, aux côtés de l’Espagne et de la Norvège d’Erling Haaland.

Au total, 53 pays sur 55 ont été tirés au sort de l’UEFA, l’Allemagne, pays hôte, se qualifiant automatiquement et la Russie étant exclue du tirage au sort en raison de l’invasion de l’Ukraine.

– Qualifications Euro 2024 : Comment ça marche ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Les deux premiers de chacun des 10 groupes se qualifient pour l’Euro 2024, tandis que les 12 équipes qui ont remporté les ligues A, B et C de la Ligue des Nations sont assurées d’une place en séries éliminatoires.

Pour des raisons politiques, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été écartés du tirage au sort, ainsi que la Biélorussie et l’Ukraine et Gibraltar et l’Espagne.

La phase de groupes des qualifications pour l’Euro 2024 commence le 23 mars 2023 et se termine le 21 novembre.

Le tirage au sort comprend sept groupes de cinq pays et trois groupes de six équipes. La Croatie, les Pays-Bas, l’Italie et l’Espagne ont été tirés au sort dans les petits groupes, et ils font partie des 12 équipes qui se voient garantir une place en séries éliminatoires grâce à leurs performances en Ligue des Nations si elles ne se qualifient pas automatiquement pour l’Euro 2024.

L’Euro 2024 aura lieu en Allemagne. Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Tirage au sort complet des éliminatoires de l’Euro 2024 :

Groupe A: Espagne, Ecosse, Norvège, Géorgie, Chypre

Groupe B : Pays-Bas, France, République d’Irlande, Grèce, Gibraltar

Groupe C : Italie, Angleterre, Ukraine, Macédoine du Nord, Malte

Groupe D : Croatie, Pays de Galles, Arménie, Turquie, Lettonie

Groupe E : Pologne, République tchèque, Albanie, Îles Féroé, Moldavie

Groupe F : Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie

Groupe G : Hongrie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Lituanie

Groupe H : Danemark, Finlande, Slovénie, Kazakhstan, Irlande du Nord, Saint-Marin

Groupe I : Suisse, Israël, Roumanie, Kosovo, Biélorussie, Andorre

Groupe J : Portugal, Bosnie-Herzégovine, Islande, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein