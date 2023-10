Italie 4-0 Malte (14 octobre 2023) Analyse du match

L’attaquant italien Domenico Berardi a marqué deux fois alors que l’équipe locale s’est imposée 4-0 contre Malte lors de son match de qualification pour l’Euro 2024 dans le Groupe C samedi.

Les champions d’Europe ont eu peu de problèmes au Stadio San Nicola de Bari, malgré des blessures, contre une équipe maltaise sans victoire jusqu’à présent lors de la campagne de qualification.

Il manquait à Luciano Spalletti plusieurs joueurs clés, dont Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini, Mateo Retegui et Federico Chiesa, tous absents pour cause de blessure.

Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo ont également quitté l’équipe en début de semaine après avoir été informés de leur implication dans une enquête du parquet de Turin.

La victoire de l’Italie les place à la deuxième place devant l’Ukraine, qui a gagné 2-0 contre la Macédoine du Nord à la différence de buts. Les deux équipes ont 10 points mais l’Italie a un match en main contre tous ses rivaux du groupe, à l’exception de l’Angleterre, qui est en tête du groupe avec 13 points.

L’Angleterre accueillera l’Italie lors de son prochain match de qualification mardi.

Domenico Berardi célèbre après avoir marqué le deuxième but de l’Italie lors de sa victoire de qualification pour l’Euro 2024 contre Malte au Stadio San Nicola. Francesco Pecoraro/Getty Images

Giacomo Bonaventura a ouvert le score après 23 minutes, marquant son premier but international avec un habile curleur du pied droit dans la lucarne juste à l’intérieur de la surface de réparation.

À 34 ans et 53 jours, le milieu de terrain Bonaventura est devenu le joueur italien le plus âgé à marquer son premier but en équipe nationale, plus de 10 ans après ses débuts.

« Désolé, cela a pris si longtemps, j’y suis finalement arrivé », a-t-il déclaré à Sky Sports Italia. « J’ai eu de la chance, ça s’est bien passé… ces matchs contre une équipe très défensive, c’est dur pour ouvrir le score. »

Berardi a accru l’avance de l’Italie avec un curleur du pied gauche juste avant la mi-temps et a ajouté son deuxième but à la 64e minute avec une finition précise sur un retrait.

Dans les derniers instants, Davide Frattesi a marqué le dernier but de la soirée, décochant habilement un tir bas du bord de la surface dans le coin inférieur.

Spalletti a félicité son équipe pour son approche déterminée du match contre les ménés du groupe.

« L’important, ce sont les trois points, sans jamais laisser de doute, sans prendre ce test à la légère, en faisant preuve d’une attitude professionnelle », a déclaré Spalletti à RAI Sport.

« Vous pouvez voir que ces joueurs ont hâte de mieux se connaître et de jouer un bon football, donc nous sommes plutôt contents. »

L’Italie affrontera l’Angleterre au stade de Wembley mardi lorsqu’une victoire les mettrait à égalité de points avec l’équipe de Gareth Southgate, qui décrocherait elle-même une place en finale avec une victoire.

« C’est un match où nous pouvons vraiment voir quel est notre potentiel. Une fois que nous aurons joué, je vous dirai quel est ce potentiel », a ajouté Spalletti.