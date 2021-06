Italie 3-0 Turquie : les hommes de Mancini battent leur record personnel lors de l’impressionnant premier match de l’Euro 2020

En l’honneur du regretté et grand Luciano Pavarotti à Italia ’90, Andrea Bocelli a lancé le tournoi reporté sur un bon pied en beuglant Nessun Dorma avant de donner le coup d’envoi aux feux d’artifice.

Sa passion n’avait d’égale que les interprétations chaleureuses de leurs hymnes nationaux par les deux équipes, les Italiens criant toujours le leur à la fin.

Bien que la première mi-temps se soit terminée sans but, l’Italie a menacé de percer et a ensuite marqué trois buts dans une seconde mi-temps remplie d’action qui a déclaré ses références sous Roberto Mancini et prolongé une série de 28 matchs sans défaite.

De plus, c’était la première fois qu’ils marquaient plus de deux buts dans un match de championnat d’Europe.

Andrea Bocelli ouvre les Euros avec Nessun Dorma. Vous n’obtiendrez pas beaucoup mieux que ça, frissons dans le dos. pic.twitter.com/5FljARJqL7 – Principalement Oasis (@mainlyoasis) 11 juin 2021

Aucune équipe ne fait un hymne national comme l’Italie 🇮🇹🗣 pic.twitter.com/xd5OXdvs2W – FOX Football (@FOXSoccer) 11 juin 2021

Le ballon de match livré par une petite voiture télécommandée, l’action s’est finalement déroulée avec l’Italie bénéficiant du contrôle de la possession et de la première bonne chance de noter lorsque Domenico Berardi a réussi à garder le ballon en jeu et à réduire pour Ciro Immobile pour frapper large à l’intérieur trois minutes.

Insigne menaçait le côté gauche de l’attaque, mais comme le reste de son équipe Azzurri – jouant dans son kit à l’extérieur malgré le fait qu’il soit à domicile – a eu du mal à briser une ligne défensive solide dirigée par la star de Leicester Caglar Soyuncu.

En courant dans son stade d’origine, Leonardo Spinazzola de la Roma a tenté sa chance sur le même flanc avec ses centres dirigés par une équipe turque qui a derrière le ballon en nombre. Pourtant, à la 17e minute, il s’est vu refuser un appel de pénalité de handball.

Alors que l’Italie maintenait un bon rythme, Insigne a été joué dans la surface par Berardi mais n’a pas pu plier suffisamment son tir incurvé pour en marquer un.

Lorsque Immobile a été réprimandé par l’arbitre pour avoir trop protesté lorsqu’un tir a été accidentellement manipulé, le corner résultant a vu le cheval de bataille vétéran Giorgio Chiellini avoir une tête libre renversée par Ugurcan Cakir. Plus tard, Immobile s’est également dirigé juste à côté et il a semblé que l’Italie pourrait être proche.

Chiellini a une grande chance d’une tête sur corner. Allez Chiello ! ⚫⚪ #JFC#Azzurripic.twitter.com/YXMxAziNvq – Max Statman 🇮🇹 (@emaxstatman) 11 juin 2021

Puis, cependant, la Turquie, avec la plus jeune équipe du tournoi, a forcé Gianluigi Donnarumma à enfin faire quelque chose en distribuant un ballon au capitaine Burak Yilmaz qui tentait de traverser la surface.

Alors qu’Immobile se tordait et se retournait dans la boîte mais tentait une chance directement à Cakir, les tensions montaient à travers une foule agitée alors qu’une livraison de Spinazzola était à nouveau battue avec les mains, vérifiée par VAR, mais refusée à l’appel de la mi-temps.

En Serie A, c’est un penalty. Je ne dis pas que cela devrait être ou ne devrait pas être, mais si vous vous demandez pourquoi les joueurs italiens sont si énervés à propos de ce dernier, c’est parce qu’ils ont vu ceux donnés chaque semaine au cours des deux dernières saisons. – Nicky Bandini (@NickyBandini) 11 juin 2021

Manquant de son principal meneur de jeu Marco Verratti pour tirer les ficelles aux côtés du vainqueur de la Ligue des champions Jorginho, l’Italie est sortie en seconde période à la recherche d’un moyen de briser ses ennemis et l’entraîneur Mancini était sérieux en enlevant son élégant blazer sur mesure.

Quelque chose que la Turquie n’avait pas réussi à faire en première mi-temps après avoir absorbé la pression et défendu de manière compacte a été touchée par l’Italie lors de la contre-attaque.

Pour rectifier cela, le remplaçant et son coéquipier de Leicester Cengiz Under ont chargé vers l’avant mais ont été rattrapés par son coéquipier régulier de Roma Spinazolla qui l’a forcé à prendre un angle serré.

Le tir dévié a fait tomber Donnarumma à son premier poteau, mais à la prochaine occasion de note de l’Italie, les vannes se sont finalement ouvertes.

Jorginho fournissant le cerveau derrière le mouvement, il a remarqué la course de Berardi vers la surface, et lorsque le ballon est entré, Merih Demiral de la Juventus est tombé et s’est cruellement transformé en son propre filet.

🇮🇹 L’Italie fait la percée dans le premier match via un but contre son camp de Merih Demiral ⚽️#EURO2020pic.twitter.com/MjecIIroc3 – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 11 juin 2021

Spinazolla et l’Italie se déchaînent, l’arrière gauche a sauvé un tir qui s’est déversé sur Immobile pour un coup de pied aérien, puis Manuel Locatelli a eu un bon effort à basse altitude renversé autour du poteau par le bout des doigts de Cakir.

Quand il a semblé que les Italiens avaient peut-être manqué leur moment, Spinazzola a bloqué un tir qui s’est ensuite propagé à Immobile pour frapper à la maison pour 2-0 à la 66e minute en ajustant savamment la forme de son corps.

Avec Manuel Locatelli qui a été ovationné, il y a eu plus quand Insigne a obtenu sa récompense pour porter le score à 3-0.

Le coup de pied de Cakir était épouvantable et intercepté, et un échange de passes adroit a donné à l’homme de Napoli de la taille d’une pinte la chance d’obtenir enfin l’un de ses tirs courbés avec sa première touche.

Lorenzo Insigne enroulant le ballon dans le coin le plus éloigné pour la première fois. Propre 😎 pic.twitter.com/08bSukCueb – Football B/R (@brfootball) 11 juin 2021

Célèbre pour les démarrages lents dans les grands tournois, c’était une déclaration audacieuse de l’Italie qui a appuyé jusqu’à la fin même avec un gros coussin, et affrontera la Suisse dans ce même stade mercredi.

PLUS À VENIR