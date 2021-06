Italie 3 – 0 Suisse

L’Italie a réservé sa place pour les 16 derniers de l’Euro 2020 avec un match de groupe à disputer alors que Manuel Locatelli a marqué deux fois lors d’une confortable victoire 3-0 contre la Suisse à Rome.

Après l’impressionnante victoire du Pays de Galles sur la Turquie, Roberto Mancini savait que trois autres points confirmeraient la place de son équipe en huitièmes de finale, mais ils ne seraient pas éclipsés dans le groupe A.

Les personnes présentes au Stadio Olimpico ont été accueillies pour une autre démonstration de travail d’équipe et d’intelligence de jeu alors que le doublé de Locatelli de chaque côté de la mi-temps (26, 52) a été ajouté tardivement par Ciro Immobile (89).

Le résultat laisse l’Italie en tête du groupe A avec six points, deux devant le Pays de Galles avant leur rencontre à Rome dimanche. La Suisse n’est pas encore hors de la compétition, mais reste à la troisième place avant son dernier match de groupe contre l’inutile Turquie.

Notes des joueurs Italie: Donnarumma (6), Di Lorenzo (7), Bonucci (7), Chiellini (6), Spinazzola (7), Barella (8), Jorginho (7), Locatelli (9), Berardi (8), Immobile (7) , Insigne (7). Abonnés : Cristante (n/a), Pessina (n/a), Toloi (6), Chiesa (6), Acerbi (7). La Suisse: Sommer (6), Elvedi (5), Schar (5), Akanji (5), Mbabu (4), Freuler (5), Xhaka (5), Rodriguez (5), Shaqiri (6), Seferovic (4), Embolo (5). Abonnés : Widmer (5), Vargas (n/a), Zuber (5), Sow (n/a), Gavranovic (5). Homme du match: Manuel Locatelli.

Comment l’Italie a servi l’avertissement de l’Euro 2020

L’Italie a maintenant passé 965 minutes sans encaisser de but et a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues – mais c’est son flair offensif qui a attiré l’attention contre la Turquie vendredi dernier lorsqu’elle a marqué.

Mancini a du mal à minimiser les attentes de son équipe, qui est désormais invaincue en 29 matches sous sa direction, et ici, ils ont servi un autre avertissement de leurs titres de compétences.

Image:

Le but de Giorgio Chiellini a été exclu pour le handball



Ils étaient sur le point de célébrer le départ parfait mercredi lorsque Giorgio Chiellini a réagi le plus rapidement au ballon lâche du corner de Lorenzo Insigne pour tirer son tir au-delà de Yann Sommer.

Nouvelles de l’équipe Le défenseur italien Giovanni Di Lorenzo a été titulaire mercredi pour son deuxième match de l’Euro 2020 contre la Suisse à Rome alors que le manager Roberto Mancini a par ailleurs gardé confiance en l’équipe qui a battu la Turquie lors de la première journée.

Le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic a choisi la même équipe qui a fait match nul 1-1 contre le Pays de Galles samedi, Breel Embolo menant l’attaque après avoir marqué lors d’une performance d’homme du match à Bakou.

L’arbitre russe Sergey Karasev a initialement accordé le but, mais VAR a annulé la décision car les rediffusions ont montré que le défenseur avait accidentellement manipulé le ballon alors qu’il défiait Manuel Akanji.

La soirée est allée de mal en pis pour le joueur de 36 ans alors qu’il a été contraint à l’arrêt en raison d’une blessure, le capitaine serrant sa jambe gauche alors qu’il était remplacé par Francesco Acerbi.

Image:

Chiellini a été expulsé sur blessure en première mi-temps



L’Italie n’a cependant pas été perturbée par le revers et a célébré un but légitime en moins de deux minutes. Locatelli a commencé le mouvement, décochant une superbe passe à Domenico Berardi sur le flanc droit.

L’ailier de Sassuolo a épinglé Ricardo Rodriguez dans sa propre surface avant que sa réduction ne trouve le maraudeur Locatelli. Remo Freuler s’était éteint et s’est fait punir, la finition du premier coup et impeccable.

« Il y avait un manque d’intensité et un manque de désir de faire votre travail », a déclaré Roy Keane de Sky Sports dans son rôle d’expert sur ITV.

29 – Après avoir remporté chacun de leurs neuf derniers matchs d’affilée sans encaisser de but avant ce soir, le premier but de Manuel Locatelli est le 29e but d’affilée que l’Italie a marqué sans réplique. Attention. #EURO2020 pic.twitter.com/0krP3EbR4Y – OptaJoe (@OptaJoe) 16 juin 2021

L’équipe de Mancini était vorace et exploitait le flanc droit suisse alors que Granit Xhaka télégraphiait une passe à Fabian Schar.

Leonardo Spinazzola a joyeusement accepté le cadeau, mais son effort poussé avec sa botte droite était maladroit et hors cible.

Gary Neville a dit le ITV: « La Suisse est constante dans chaque tournoi. Elle y arrive, et c’est son exploit. Quand elle affronte une équipe de haut niveau comme l’Italie, elle n’est pas impitoyable, elle n’est pas clinique et elle a du mal à marquer des buts. Elle » tu es juste un peu trop gentil. »

Image:

Manuel Locatelli ne s’est pas trompé après 26 minutes



Après une première mi-temps dans laquelle Gianluigi Donnarumma avait été un spectateur virtuel, Mario Gavranovic a été présenté par l’entraîneur-chef Vladimir Petkovic pour l’inefficace Haris Seferovic.

Il était clair que le voyage supplémentaire depuis Bakou avait épuisé les jambes des Suisses, mais ils ont brièvement montré du mordant alors que Schar suivait Gavranovic en produisant des défis charnus dans les cinq minutes suivant le redémarrage.

L’Italie n’exigeait pas de mesures drastiques pour étouffer Xherdan Shaqiri et son approche passive fut à nouveau sanctionnée après 52 minutes. C’était un autre bel objectif d’équipe, l’Italie transformant les pièces mobiles en mannequins, avec Nicolo Barella jouant le ballon à l’intérieur pour que Locatelli plonge son entraînement bas dans le coin inférieur.

Steven Zuber s’est vu refuser une réponse lorsqu’il a récupéré la passe de Shaqiri sur la gauche, mais son effort a été repoussé par les pieds de Donnarumma.

Image:

Les supporters italiens célèbrent leur victoire convaincante



Cela devenait une autre soirée de punition pour les Suisses, éliminés en phase de groupes à trois reprises avant leur sortie des huitièmes de finale en France il y a cinq ans, alors que l’Italie cherchait de sérieux prétendants dans ce tournoi.

Ils sont passés à près d’un tiers lorsque Berardi a décoché son tir sous la pression d’Akanji tandis qu’Immobile était le prochain à rater une chance après avoir été trouvé dans des hectares d’espace par Leonardo Bonucci, son tir déviant d’un mètre de large du poteau.

Cela semblait avoir été une nuit inutile pour l’attaquant de la Lazio dans un environnement familier, car il entraînerait par la suite un autre effort de la passe de Federico Chiesa, mais il ne fallait pas le nier.

Le remplaçant Rafael Toloi a récupéré le ballon de Gavranovic avant de nourrir l’attaquant. Il a pris une touche avant de tourner pour tirer bas avec sa botte droite à travers les gants de Sommer et dans le poteau pour terminer les Suisses et couronner une autre démonstration extrêmement impressionnante des Italiens.

Homme du match – Manuel Locatelli

Image:

Locatelli s’éloigne après avoir marqué son deuxième



La défense de la Suisse laissait beaucoup à désirer dans la nuit, mais le timing des courses de Locatelli dans la surface et de sa frappe pour son deuxième était excellent.

Le joueur de 23 ans n’est devenu que le troisième joueur à marquer un doublé pour l’Italie aux Euros après Mario Balotelli contre l’Allemagne en 2012 et Pierluigi Casiraghi contre la Russie en 1996.

Ses buts étaient les 29e et 30e que l’Italie a marqués sans réponse depuis que le Néerlandais Donny van de Beek a marqué contre eux en octobre 2020.

Nick Wright de Sky Sports a déclaré: « Il convient de noter que le buteur italien Locatelli ne commencerait probablement pas ce soir sans l’absence de Marco Verratti pour cause de blessure.

« A ce rythme, cependant, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pourrait avoir du mal à reconquérir sa place. »

Ce que les gérants ont dit

















0:31



Le patron de l’Italie, Roberto Mancini, a déclaré qu’il existe de nombreuses équipes capables de remporter le tournoi, car son équipe a obtenu de nouveaux éloges après sa victoire 3-0 contre la Suisse.



patron de l’Italie Roberto Mancini: « On a gagné le match en pensant qu’on voulait le gagner à tout prix. C’était un match très dur. On aurait pu marquer un deuxième but un peu plus tôt. On a souffert quand on a dû souffrir mais au final, c’est un bien- victoire méritée.

« C’était le deuxième match en cinq jours et les garçons ont beaucoup travaillé. Nous aurions pu le sceller plus tôt mais nous sommes restés patients.

« À mon avis, il y a place à l’amélioration. Certains des gars sont très jeunes et n’ont même jamais joué dans les compétitions interclubs européennes, donc je pense qu’avec ces jeunes gars, il y a une énorme place à l’amélioration. »

patron de la Suisse Vladimir Petkovic: « Beaucoup de choses n’ont pas fonctionné pour nous ce soir, et beaucoup ont fonctionné pour l’Italie. La vérité se situe au milieu. Félicitations à l’Italie – ils jouent un excellent football, et ce depuis un certain temps.

« Tout le monde mérite d’être déçu ce soir, mais demain, à partir de la première séance d’entraînement, nous passerons à autre chose. J’ai parlé à l’équipe et leur ai dit qu’il restait un match et que trois points pourraient nous amener au tour suivant. »

Jusqu’où peut progresser Azzurri ?

3 – Après des victoires 3-0 contre la Turquie et la Suisse, l’Italie n’est que la deuxième équipe de l’histoire des Championnats d’Europe à ouvrir son tournoi avec des victoires consécutives avec une marge de 3+ buts, après les Pays-Bas en 2008 (3-0 contre l’Italie, 4-1 contre la France). Ton. #EURO2020 pic.twitter.com/82gAaoFcsz – OptaJoe (@OptaJoe) 16 juin 2021

Gary Neville de Sky Sports s’exprimant sur ITV :

« C’est une bonne équipe et ils atteignent leur maximum, ce qui est à l’opposé de la Suisse. Ils travaillent tous très dur et ils sont tous bien entraînés. Je sais qu’ils reçoivent beaucoup d’éloges pour le début qu’ils ont fait au tournoi, mais je pense juste qu’ils échoueront.

« Ils ont fait tout ce qui leur a été demandé lors des deux premières performances, mais je pense qu’une fois qu’ils commenceront à affronter les meilleures équipes, ils n’en auront pas assez. Mancini les a fait bien jouer et vous savez que c’est une équipe qui donnera leur absolu tout ce qui est critique pour gagner des choses.

« Ils remplissent bien la boîte et très peu d’équipes jouent avec des coureurs de milieu de terrain qui vont toujours de l’avant. C’est une équipe passionnée et ils représentent très bien leur manager. Je ne suis pas tout à fait sûr d’eux. »

L’Italie sur une lancée suisse – Opta stats

Image:

Ciro Immobile a ajouté un troisième tiers pour l’Italie



La Suisse est sans victoire en neuf matches contre l’Italie toutes compétitions confondues (D4 L5) depuis sa victoire à Berne en mai 1993.

L’Italie est invaincue lors de ses 58 derniers matches de compétition qui se sont déroulés en Italie, s’étant inclinée pour la dernière fois en septembre 1999 contre le Danemark lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe à Naples, remportant 45 victoires et 13 nuls depuis.

La Suisse a perdu un match de Championnat d’Europe pour la première fois depuis son deuxième match de phase de groupes contre la Turquie en 2008, la défaite de ce soir contre l’Italie mettant fin à une série de six matchs sans défaite (2 v., 4 n.).

Après des victoires 3-0 contre la Turquie et la Suisse, l’Italie n’est que la deuxième équipe de l’histoire de l’EURO à ouvrir son tournoi avec des victoires consécutives avec une marge de 3+ buts, après les Pays-Bas en 2008 (3-0 contre l’Italie, 4-1 contre la France ).

Ciro Immobile est devenu le premier joueur italien à marquer lors de ses deux premiers matches dans un tournoi majeur (EURO + Coupe du monde) depuis Christian Vieri à la Coupe du monde 2002.

Et après?

Le dernier match de l’Italie dans le Groupe A… Dimanche 20 juin : Italie vs Pays de Galles ; coup d’envoi 17h (Rome)

Le dernier match de la Suisse dans le Groupe A… Dimanche 20 juin : Suisse vs Turquie ; coup d’envoi 17h (Bakou)

La phase finale des matches du groupe A aura lieu dimanche. L’Italie accueillera le Pays de Galles au Stadio Olimpico à 17 heures et la Suisse se rendra à Bakou pour une rencontre cruciale avec la Turquie en même temps.