Italie 2 – 1 Autriche

Federico Chiesa et Matteo Pessina ont frappé en prolongation pour envoyer l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2020 – mais les outsiders autrichiens ont fait peur aux Azzurri lors de leur victoire 2-1 à Wembley samedi soir.

Les remplaçants ont poussé leurs tirs à la maison sous des angles serrés aux 95e et 105e minutes de prolongation pour donner le contrôle à l’Italie, mais le remplaçant autrichien Sasa Kalajdzic (104) a organisé une finale angoissante de six minutes, avec les supporters italiens dans le stade. haletant alors que Michael Gregoritsch tirait juste à côté dans les derniers instants.

La performance était loin de ce que l’on attendait d’une équipe italienne qui avait impressionné tout au long de la phase de groupes, mais ils ont finalement prolongé leur séquence d’invincibilité à 31 matchs et peuvent désormais s’attendre à un affrontement alléchant avec la Belgique ou le Portugal vendredi soir. à Munich.

Cette perspective semblait sérieusement mise en doute au milieu de la seconde moitié du match. L’Italie avait touché les bois par Ciro Immobile dans une ouverture lumineuse de 45 minutes, mais ils ont été bâclés après la pause et une Autriche inspirée – jouant lors de son tout premier tour à élimination directe de l’Euro – a vu le but de la tête de Marko Arnautovic considérablement exclu pour hors-jeu par VAR.

L’Autriche a finalement trouvé un moyen de dépasser Gianluigi Donnarumma – le premier but de l’équipe de Roberto Mancini a concédé en 12 matches, leur refusant une part d’un record italien – mais il était trop tard et l’Italie passe maintenant à un test contre l’un des deux favoris du tournoi la semaine prochaine.

Comment l’Italie a fini par se débarrasser de l’Autriche…

L’Italie avait disputé ses matchs de groupe à Rome, mais Wembley était en fait le gazon italien samedi soir, avec ses fans largement plus nombreux que les supporters autrichiens, et, après que l’hymne national des Azzurri ait été chanté, ces fans italiens se sont presque immédiatement moqués d’Arnautovic, qui a été réservé. en moins de deux minutes pour une faute sur Nicolo Barella.

Image:

L’arbitre Anthony Taylor montre un carton jaune à l’Autrichien Marko Arnautovic



Après un début de match effréné, Domenico Berardi a vu un tir bloqué, Leonardo Spinazzola a tiré à côté du premier poteau et Lorenzo Insigne a plié un effort de curling dans les bras de Daniel Bachmann alors que la qualité de l’Italie commençait à briller.

Nouvelles de l’équipe Marco Verratti a conservé sa place devant Manuel Locatelli et Francesco Acerbi a remplacé le capitaine blessé Giorgio Chiellini, mais l’Italie est revenue dans l’équipe qui a battu la Suisse lors de son deuxième match de groupe.

L’Autriche n’a pas changé depuis son dernier match de groupe contre l’Ukraine.

Barella a tiré directement sur Bachmann à la 16e minute et l’Italie a failli être punie à l’autre bout lorsque Arnautovic a décollé du bord de la surface lors d’une contre-attaque, mais son puissant effort a plongé trop tard et a survolé la barre de Donnarumma.

Konrad Laimer a raté une autre occasion à la pause lorsque sa passe a été coupée par Leonardo Bonucci alors que l’Autriche était à trois contre deux, mais l’Italie est restée en tête, Immobile tirant un beau tir contre les boiseries à 25 mètres à la 32e minute.

Image:

L’Italien Ciro Immobile réagit après avoir raté une occasion de marquer



Spinazzola s’est vu refuser un appel de pénalité optimiste lorsqu’il a tenté de traverser une foule de défenseurs autrichiens, puis a vu un tir paré autour du poteau alors que le temps s’écoulait vers 45 minutes – mais il n’y avait aucun moyen de passer pour les Italiens dominants en première mi-temps .

Les rôles se sont inversés après la pause, cependant, lorsque Arnautovic a tiré large, David Alaba a donné un coup franc juste au-dessus de la barre depuis le bord de la surface italienne, et l’effort de Marcel Sabitzer a été dévié par Bonucci après que le défenseur central eut dirigé un coin à l’autre bout.

Cela avait été un début de seconde période lent pour les favoris et incroyablement ils semblaient avoir pris du retard lorsque Arnautovic s’est dirigé vers le tir d’Alaba à bout portant. Cependant, un contrôle VAR a repéré que l’ancien homme de West Ham venait de s’égarer hors-jeu et le but a été marqué par des célébrations folles de la part des supporters italiens.

L’Italie a rebondi avec un tir à côté de Manuel Locatelli et une cible d’Insigne mais a continué à sembler vulnérable à l’arrière, avec des appels de pénalité autrichiens ignorés lorsque Pessina a attrapé Stefan Lainer sur un coup franc.

À l’autre bout, Berardi a réussi un coup de ciseaux spectaculaire quand il a eu le temps de ramener le ballon à la 83e minute, et l’Autriche a tenu bon sur un coup franc tardif pour envoyer le match en prolongation.

Image:

Federico Chiesa frappe au but



L’Italie a été galvanisée dans cette demi-heure supplémentaire, cependant, et après que Chiesa ait tiré directement sur Bachmann du côté droit de la surface, il ne s’est pas trompé quelques instants plus tard, prenant une touche supplémentaire dans la surface avant de battre le gardien de but.

Le but brisa la résistance autrichienne et, après un coup franc d’Insigne bien arrêté, Pessina mit l’Italie au bord du gouffre, tirant à la maison après une bousculade dans la surface de réparation.

Gregoritsch a réalisé un superbe arrêt de Donnarumma et Sabitzer a tiré à côté alors que l’Autriche tentait de sauver quelque chose tard et incroyablement ils ont mis en place une conclusion dramatique, lorsque Kalajdzic est entré au premier poteau d’un corner.

C’était le premier but concédé par l’Italie en 1 168 minutes et l’Autriche a failli égaliser lorsque Gregoritsch a tiré à côté dans les dernières secondes.

Mais le coup de sifflet à temps plein a déclenché des célébrations de la part des joueurs italiens et de leurs supporters, qui espèrent revenir à Wembley pour les demi-finales.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron de l’Italie Roberto Mancini: « Nous savions que nous devions souffrir parce que l’Autriche est l’équipe typique qui ne permet pas de bien jouer. Les remplaçants ont fait la différence pour nous, mais tout le monde a fait de son mieux ce soir. Je suis heureux parce que les gars ont tout donné pour gagner même quand nous étaient fatigués. »

L’entraîneur-chef de l’Autriche Franco Foda : « Nous sommes tous déçus, bien sûr. Mais toute l’Autriche peut être fière de cette équipe. Au départ, nous voulions attaquer haut, mais l’Italie était trop forte et a su se frayer un chemin à travers notre presse. Je n’ai jamais reçu tant de compliments d’un adversaire.

« C’était incroyable de voir comment l’équipe l’a maintenu en vie pendant les prolongations. C’était un grand match. Vous avez vu en 120 minutes que c’était une performance très mature. L’équipe avait faim et avait un bon état d’esprit et un bon plan. A partir de septembre, nous devons nous préparer au mieux car nous voulons aller à la Coupe du monde au Qatar.

Statistiques d’Optat – L’Italie arrive bien en prolongation

C’était le huitième match de l’Italie au Championnat d’Europe à aller en prolongation, plus que toute autre équipe dans l’histoire de la compétition. Leurs deux buts ce soir étaient leurs premiers buts dans les 30 minutes supplémentaires.

Ce n’était que le deuxième match de l’histoire du Championnat d’Europe à voir jusqu’à trois buts marqués en prolongation, après la France contre le Portugal en 1984.

Après avoir réussi seulement deux tirs cadrés en 90 minutes, l’Italie a réussi quatre tirs cadrés dans les 15 premières minutes de la prolongation, dont deux buts.

Le but de Sasa Kalajdzic pour l’Autriche était le premier but de l’Italie depuis octobre 2020, mettant fin à une séquence de 19 heures et 28 minutes sans encaisser pour les Italiens.

Bien qu’il n’ait joué que 157 minutes à l’Euro 2020 jusqu’à présent, Marco Verratti s’est créé plus d’occasions que tout autre joueur pour l’Italie (9).

Et après?

L’Italie affrontera le vainqueur de la Belgique contre le Portugal vendredi soir à Munich en quarts de finale de l’Euro 2020.