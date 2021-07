Italie 1 – 1 Espagne

Jorginho a marqué le tir au but gagnant après que le penalty d’Alvaro Morata a été sauvé lors de la victoire de l’Italie aux tirs au but contre l’Espagne, ce qui les envoie en finale de l’Euro 2020 dimanche.

L’attaquant espagnol Morata – qui a été critiqué tout au long du tournoi – avait goûté à la rédemption lorsqu’il a quitté le banc pour marquer l’égalisation de son équipe en temps réglementaire, après que Federico Chiesa ait marqué à la pause pour l’Italie.

Cependant, il n’a jamais semblé confiant à 12 mètres et lorsque son effort apprivoisé a été sauvé par Gianluigi Donnarumma, son ancien coéquipier de Chelsea Jorginho a froidement roulé dans son coup de pied décisif.

Tir au pénalty Tireur de pénalité Équipe Résultat Manuel Locatelli Italie Enregistré Dani Olmo Espagne Manqué Andrea Belotti Italie Noté Gérard Moreno Espagne Noté Léonard Bonucci Italie Noté Thiago Alcantara Espagne Noté Federico Bernardeschi Italie Noté Alvaro Morata Espagne Enregistré Jorginho Italie Noté

L’Italie – qui est maintenant invaincue en 33 matchs – est en route pour un deuxième titre de champion d’Europe et affrontera l’Angleterre ou le Danemark à Wembley dimanche après avoir finalement mené une bataille captivante, parfois de bout en bout, avec l’Espagne.

Notes des joueurs Italie: Donnarumma (7), Di Lorenzo (8), Bonucci (7), Chiellini (7), Emerson (6), Barella (7), Jorginho (7), Verratti (6), Chiesa (8), Immobile (6) , Insigne (6). Sous-marins utilisés : Berardi (6), Pessina (6), Toloi (6), Locatelli (5), Belotti (7), Bernardeschi (7), Espagne: Simon (6), Azpilicueta (6), Garcia (5), Laporte (7), Alba (6), Koke (8), Busquets (8), Pedri (8), F Torres (5), Oyarzabal (4) , Olmo (8). Sous-marins utilisés : Morata (6), Rodri (6), Moreno (6), M Llorente (6), Thiago (6), P Torres (6) Homme du match: Pedro (Espagne)

Comment l’Italie s’est imposée…

Le patron de l’Espagne, Luis Enrique, avait déclaré que ce serait une bataille entre deux équipes essayant de dominer la possession – mais il n’y avait aucun contrôle de chaque côté au cours d’une première mi-temps électrique à couper le souffle.

Nicolo Barella a frappé le poteau en moins de quatre minutes avec un magnifique jeton – bien qu’un drapeau de hors-jeu ait été levé – avant que l’impressionnant Pedri ne passe à travers Mikel Oyarzabal à l’autre bout. L’attaquant n’a pas réussi à le contrôler dans la surface et l’occasion est passée, Ferran Torres a raté l’écart peu de temps après.

Nouvelles de l’équipe L’Italie a fait un changement, Emerson remplaçant Leonardo Spinazzola, blessé, tandis que l’Espagne en a changé trois : Eric Garcia était à la place de Pau Torres, Mikkel Oyarzabal a remplacé Alvaro Morata en attaque, tandis que Dani Olmo a pris la place de Pablo Sarabia à côté.

L’arrière gauche de Chelsea, Emerson, a relevé le défi de remplacer Leonardo Spinazzola, blessé, et a ouvert l’Espagne à la 21e minute avec un doublé avec Lorenzo Insigne. Avec Unai Simon hors de son but, les supporters italiens autour de Wembley exhortaient leur équipe à tirer, mais ni Ciro Immobile ni Barella ne pouvaient trouver un angle avec le filet non gardé, les défenseurs espagnols reculant et Sergio Busquets mettant finalement fin au danger.

Le gardien italien Donnarumma a sauvé de Dani Olmo avant que l’homme animé du RB Leipzig ne tire peu après et Oyarzabal a emboîté le pas à la 40e minute, mais ce sont les Azzurri qui ont eu le dernier mot sur les 45 premiers, Emerson s’élançant derrière la défense espagnole et enregistrant son premier tir de l’équipe avec un drive serré au-dessus de la barre sous un angle serré.

L’intensité s’est poursuivie après la pause, avec Immobile tirant large après avoir pris le mauvais côté d’Aymeric Laporte, et Busquets coupant un effort de justesse au-dessus de la barre avant que Chiesa et Oyarzabal n’atteignent la cible.

Après ces premières occasions à chaque volée, c’était l’Espagne qui prenait l’ascendant – jusqu’à ce que la contre-attaque italienne à l’heure de jeu ouvre l’impasse.

La passe en profondeur d’Insigne pour Immobile a été bloquée par Laporte mais Chiesa a ramassé les morceaux et a déployé un bel effort dans le coin le plus éloigné avant de célébrer son deuxième but en trois matchs sauvagement devant les supporters italiens à cette extrémité.

Image:

L’Italien Federico Chiesa célèbre après avoir marqué contre l’Espagne



L’Espagne a pris le contrôle du ballon et a augmenté la pression sur le but italien, Oyarzabal n’ayant pas réussi à marquer de la tête à bout portant avant qu’Olmo ne décoche un tir juste après le montant.

Les défenseurs italiens ont savouré le défi, Chiellini célébrant chaque blocage et chaque tacle, mais avec 10 minutes restantes, l’Espagne, meilleur buteur de l’Euro 2020, a finalement trouvé un moyen de se frayer un chemin. Et c’est le sous-marin Morata qui a frappé, jouant un une-deux avec Olmo avant de battre Donnarumma.

Image:

L’Espagnol Alvaro Morata marque contre l’Italie



Inspiré, Morata a lancé Gerard Moreno pour un tir au-dessus de la barre alors que l’Espagne poussait pendant une seconde, mais le match a été contraint en prolongation, où l’équipe de Luis Enrique a maintenu l’avantage, Donnarumma étant contraint de parer le coup franc bas d’Olmo, puis frapper la croix de Moreno, déclenchant des brouilles à chaque fois.

Après la pause, c’était l’Italie avec les demi-chances. Domenico Berardi a vu une frappe bloquée par Laporte puis a touché le filet après s’être clairement égaré hors-jeu, avant que la passe en profondeur d’Andrea Belotti pour Berardi ne soit interrompue de manière cruciale par un talon tendu de Pau Torres, alors que l’égalité allait aux tirs au but.

L’Espagne avait battu la Suisse avec des tirs au but au tour précédent, mais avait échoué deux fois à 12 mètres dans ce match et a fait de même à Wembley. Dani Olmo n’a pas réussi à capitaliser sur le manque de Manuel Locatelli avec le premier effort de la fusillade mais il n’y a pas eu de répit pour Morata.

Il appartenait à Jorginho de faire asseoir Simon en toute confiance, de tirer son penalty dans les filets et d’envoyer son pays en finale de dimanche.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron de l’Italie, Roberto Mancini : « Nous sommes ravis d’avoir pu offrir au peuple italien cette merveilleuse soirée de divertissement. Nous avons encore un match à jouer et nous voulons faire exactement cela si possible. Nous savions que ce serait un match très difficile car en en termes de possession de balle, l’Espagne est la meilleure et cela nous causerait des problèmes.

« Nous devions creuser quand nous en avions besoin. Nous avons essayé de marquer et de créer des opportunités quand nous en avions besoin, c’était un match très ouvert et il y a eu quelques problèmes parce que nous n’avions pas trop de possession. Cependant, nous voulions faire jusqu’à la finale et nous avons continué jusqu’au bout.Comme toujours, les tirs au but sont une loterie mais je veux vraiment tirer mon chapeau à l’Espagne, c’est une équipe formidable.

« Je remercie les joueurs parce qu’ils ont cru dès le premier jour que nous pouvions produire quelque chose d’incroyable. Nous n’avons pas encore fait tout ce qu’il fallait, il reste encore un pas à faire et maintenant nous devons nous reposer car c’était vraiment très difficile. »

Le patron de l’Espagne Luis Enrique : « Ce n’est pas une nuit triste pour moi, pas du tout. Bien sûr, il y a de la déception mais c’est le football. Vous devez être capable de gagner et de perdre. Nous étions très heureux de gagner la fusillade en quarts de finale mais nous avons pour féliciter nos adversaires. J’ai dit au début que nous étions l’une des huit équipes qui pouvaient remporter le titre, je ne me trompais pas. Nous rentrons à la maison en sachant que nous étions en compétition et que nous étions l’une des meilleures équipes de la compétition.

« Je dirais que ce serait un A- pour mes joueurs, un A+ si nous avions gagné. Cela fait des mois que nous parlons de la façon dont nous aimerions jouer à l’Euro, les joueurs y ont souscrit, je Nous avons montré que nous formons une équipe et nous allons continuer à le faire.

« Morata a traversé des moments difficiles lors de cette compétition mais il a été brillant, il a créé beaucoup d’incertitude dans les rangs italiens, il a marqué, il a été excellent. Je n’ai pas pu le voir car il est allé au contrôle antidopage mais Je vais aller le voir maintenant. »

Statistiques Opta

L’Italie a maintenant atteint sa 10e finale de tournoi majeur (Coupe du monde/Euros), se qualifiant pour la quatrième fois de finale des Championnats d’Europe (également 6 finales de Coupe du monde). En effet, seule l’Allemagne (14) a participé à plus de finales de tournois majeurs parmi les nations européennes que l’Italie (y compris l’Euro 2020).

L’Espagne n’a pas réussi à passer d’une demi-finale à un tournoi majeur (Coupe du monde/Euros) pour la première fois de son histoire, ayant atteint la finale de chacune de ses cinq précédentes apparitions en demi-finale.

L’Italie contre l’Espagne (10) est devenue le match le plus joué parmi les nations européennes dans l’histoire des grands tournois (Euros/Coupes du monde).

Alvaro Morata a marqué plus de buts aux Championnats d’Europe que tout autre joueur espagnol (6), dépassant les cinq buts de Fernando Torres. En fait, Morata est devenu le premier joueur espagnol à marquer pour le club et le pays au stade de Wembley.

L’Espagnol Pedri est devenu le premier joueur européen de l’histoire des grands tournois (Coupe du monde/Euros) à disputer jusqu’à six matches de ce type à l’âge de 18 ans ou moins.

Et après?

L’Italie affrontera l’Angleterre ou le Danemark en finale de l’Euro 2020 dimanche à Wembley à 20h.