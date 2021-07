Italie 1 – 1 Angleterre

Ce fut à nouveau le chagrin des tirs au but pour l’Angleterre et Gareth Southgate, alors que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté le match lors d’une écrasante défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Lorsque Jordan Pickford a sauvé d’Andrea Belotti, il y avait un réel espoir d’un premier trophée majeur en 55 ans et d’un rachat ultime pour Southgate, qui a raté un tir au but décisif en demi-finale de l’Euro 96, mais au bord de la gloire devant leurs propres partisans à Wembley, en Angleterre, se sont effondrés.

Rashford a lancé un tir apprivoisé contre le poteau et Sancho et Saka ont vu Gianluigi Donnarumma sauver leurs efforts lors d’une défaite 3-2 en tirs de barrage, déclenchant les célébrations des joueurs italiens et du petit groupe vocal de leurs fans à l’autre bout du terrain.

Luke Shaw avait donné à l’Angleterre un départ de rêve, marquant son premier but pour son pays et le plus rapide d’une finale de l’Euro de tous les temps, lorsqu’il a rencontré un centre en profondeur avec une demi-volée percutante à seulement trois minutes. L’Italie a de vrais problèmes, mais l’équipe de Roberto Mancini a lutté pour le contrôle de la possession et s’est mise à fatiguer ses adversaires.

La séance de tirs au but Joueur Équipe Résultat Domenico Berardi Italie Noté Harry Kane Angleterre Noté Andrea Belotti Italie Enregistré Harry Maguire Angleterre Noté Léonard Bonucci Italie Noté Marcus Rashford Angleterre Manqué Federico Bernardeschi Italie Noté Jadon Sancho Angleterre Enregistré Jorginho Italie Enregistré Bukayo Saka Angleterre Enregistré

L’égalisation mérité est finalement venue d’un coup de pied arrêté, avec le vétéran défenseur Leonardo Bonucci qui a tapé après une mêlée à la 67 minutes et est devenu le plus vieux buteur d’une finale de l’Euro, et il a été l’un des trois Italiens à trouver le filet à 12 mètres au fin des prolongations pour sceller leur deuxième couronne en euros après leur première en 1968.

Comment la coupe a été gagnée…

Quelques heures avant le coup d’envoi, Wembley Way était inondée de fans, agitant des fusées éclairantes et lançant des ballons de football, buvant et chantant pour leurs héros. Les supporters étaient bien plus nombreux que les 60 000 qui ont eu la chance d’avoir des billets, des milliers de personnes ont fait le pèlerinage au stade national pour faire partie de l’occasion historique.

Cet enthousiasme et ce désir de soutenir l’équipe ont débordé à plusieurs reprises, certains essayant de forcer leur chemin dans le stade. C’étaient des scènes peu recommandables mais n’enlevaient rien à l’atmosphère incroyable créée par les supporters à l’intérieur du terrain, avec le crescendo au coup d’envoi comme le nouveau Wembley n’en a jamais été témoin.

Nouvelles de l’équipe L’Italie est restée inchangée pour la finale, tandis que l’Angleterre a fait venir Kieran Trippier pour Bukayo Saka pour passer à trois de retour.

Ce bruit est passé à un tout autre niveau quelques instants après le premier coup de sifflet. L’Italie avait remporté un corner tôt, mais l’Angleterre a contre-attaqué rapidement, avec Harry Kane envoyant le ballon au large à Kieran Trippier, qui a livré un centre fantastique au poteau arrière pour Shaw pour frapper à la maison une brillante demi-volée.

Luke Shaw célèbre après avoir donné l’avantage à l’Angleterre contre l’Italie



Quel succès pour son premier but pour son pays, et quel début de finale pour l’Angleterre, qui a continué à causer de vrais problèmes du côté droit, Emerson luttant pour empêcher Trippier de livrer deux autres centres en succession rapide.

La pluie a commencé à tomber et le terrain s’est accéléré, mais c’était toujours l’Angleterre le plus rapide à chaque balle lâche, la plus nette avec son toucher et attaquant avec un rythme réel. Il y avait des acclamations des supporters anglais alors que Kalvin Phillips puis Harry Maguire portaient avec confiance le ballon hors de la défense au-delà des chemises bleues, avant que des applaudissements sarcastiques ne saluent l’entraînement traîné de Lorenzo Insigne.

Les railleries étaient plus nerveuses lorsque Federico Chiesa, essayant à lui seul de remettre son équipe sur la bonne voie, a tiré juste après le montant à la 35e minute après une période de pression italienne. L’équipe de Roberto Mancini est restée sur le pied avant mais a eu du mal à se frayer un chemin à travers les murs des chemises blanches, avec le tir de Ciro Immobile bloqué par John Stones et le suivi de Marco Verratti facile pour Pickford.

L’Angleterre pensait avoir pris un autre départ rapide au début de la seconde mi-temps, lorsque Raheem Sterling a frappé le pont dans la surface alors qu’il tentait de se faufiler devant deux défenseurs italiens, mais ses appels de pénalité ont été écartés et les rediffusions ont montré que c’était l’attaquant qui essayait de initier le contact.

Il a ensuite été presque puni pour une faute de sa part à l’autre bout, Insigne marquant un coup franc juste à côté de la cible. L’ailier délicat a gravement raté un autre effort peu de temps après, mais il était la principale menace des Italiens, tirant sur Pickford sous un angle serré après avoir été forcé à écarter la surface par Stones et Kyle Walker.

Arrêt du gardien anglais Jordan Pickford contre l’Italie



Le n ° 1 anglais devait être encore plus précis pour empêcher le coup bas de Chiesa avec sa main gauche quelques instants plus tard avant que Stones ne décroche le premier tir de son équipe depuis le but d’un corner, forçant Donnarumma à basculer.

C’est un corner italien qui a permis l’égalisation. Le ballon s’est rendu au deuxième poteau, où Verratti a dirigé une tête au but. Pickford a réussi à le faire basculer à l’intérieur de son poteau mais Bonucci a réagi le plus rapidement pour le tenir à l’écart.

Bonucci égalise pour l’Italie en finale de l’Euro 2020



La réponse de Southgate a été d’envoyer Saka et de passer de son côté en 4-3-3 – mais ils ont presque pris du retard lorsque Domenico Berardi s’est connecté avec la longue passe de Bonucci sur le dessus à la volée, envoyant son effort avec Pickford hors de son but.

L’élan semblait être avec l’Italie, mais une blessure à Chiesa a bloqué le match et l’Angleterre était meilleure pour la pause, avec Mason Mount se combinant avec Shaw et traversant pour Saka, Shaw tirant et Sterling courant du plus profond de la surface italienne.

Saka semblait s’être libéré près de la ligne médiane sur le coup du temps plein, mais il a été cyniquement tiré vers le bas par Giorgio Chiellini, qui a été réservé, et, pour le deuxième match consécutif, ces équipes ont été contraintes de prolonger les prolongations.

Chiellini a montré le côté le plus admirable de son jeu cinq minutes après la reprise, réalisant un bloc crucial après que Sterling ait poussé dans la surface, avant que Phillips ne tire à côté du corner résultant. Avec les queues de l’Angleterre soudainement relevées, Jack Grealish a été jeté dans l’action. Le franc-tireur a clairement inquiété les défenseurs italiens dès qu’il a touché le ballon – mais ce sont les Azzurri qui ont ensuite approché.

Le centre d’Emerson a été manqué de peu par Federico Bernardeschi et repoussé par Pickford avant que le tir de Bernardeschi ne soit bloqué par Phillips au mouvement suivant.

Le gardien de but anglais Jordan Pickford fait un arrêt devant l’Italien Federico Bernardeschi lors de la finale de l’Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre à Wembley



Bernardeschi a frappé un coup franc directement à Pickford au début de la seconde mi-temps avant que Wembley n’ait le souffle coupé à l’autre extrémité alors que Grealish a d’abord vu un tir dans la surface bloqué, puis un centre était juste hors de portée des Stones, alors que Donnarumma a frappé clairement. .

L’as d’Aston Villa commençait à faire tourner à nouveau l’Angleterre, malgré les crampons de Jorginho dans sa cuisse lors d’une collision douloureuse, mais à ce stade, l’attention se tournait vers la séance de tirs au but imminente, avec Rashford et Sancho envoyés par Southgate.

Peut-être était-il inévitable que le destin de l’Angleterre dans sa première finale depuis 1966 soit décidé par ce qui a été le principal sujet de discussion de leurs lacunes dans ces compétitions à l’époque moderne. Ils espéraient avoir mis leur piètre record de 12 mètres au lit à Russie 2018 lorsqu’ils ont battu la Colombie – mais c’était une histoire familière de désespoir sur place.

Pickford a fait croire à Wembley quand il a refusé Belotti, mais Rashford et Sancho ont rendu l’avantage à l’Italie et bien que Jorginho ait étonnamment raté l’occasion de conclure, les efforts de Saka ont été sauvés pour envoyer le trophée à l’Italie.

Rendez-vous au Qatar 22 lire les panneaux publicitaires. Malgré toute la douleur de cette défaite, la jeune équipe inspirante de Southgate au moins n’aura pas longtemps à attendre pour repartir…