Italie 1-0 Bosnie-Herzégovine : Frattesi remporte la finale amicale

La volée de Davide Frattesi sur un centre de Federico Chiesa a offert à l’Italie expérimentale une dernière victoire amicale contre la Bosnie-Herzégovine à l’approche de l’EURO 2024.

C’était l’échauffement final avant le coup d’envoi de l’EURO 2024 la semaine prochaine, après un match nul 0-0 contre la Turquie. Luciano Spalletti a changé le système du 4-2-3-1 au 3-4-2-1, donnant à Riccardo Calafiori sa première titularisation, mais Nicolò Barella et Alex Meret souffraient de problèmes musculaires.

Voyez comment cela s’est déroulé sur le LIVEBLOG.

Gianluca Scamacca n’a tout simplement pas réussi à se connecter avec le centre d’Andrea Cambiaso depuis la gauche, mais Gigio Donnarumma a également réalisé un fantastique arrêt du bout du doigt sur Hajradinovic après l’interception de la mauvaise passe en retrait de Calafiori.

L’Italie a eu une énorme double opportunité après une passe rapide d’une seule touche, car il y a d’abord eu un tacle désespéré sur Davide Frattesi, puis le suivi de Federico Chiesa a été dégagé de la ligne par Katic.

Frattesi n’a pas réussi à se convertir à nouveau lorsqu’il a été envoyé sans faute quelques instants plus tard par un coup de talon arrière de Scamacca, alors que la première touche lourde a permis au gardien de but d’étouffer.

Donnarumma a poussé le coup franc de Gazibegovic sous la barre et Matteo Darmian a chargé l’effort de Hajradinovic après un mauvais dégagement d’Alessandro Buongiorno.

La percée a été un but magnifiquement travaillé, alors que Chiesa a lancé un centre de la gauche pour une volée acrobatique de Frattesi avec l’intérieur de la botte droite dans le coin supérieur le plus proche à 12 mètres. C’était le cinquième but du milieu de terrain de l’Inter en seulement 15 sélections seniors pour l’Italie.

Scamacca a été refusé par un arrêt du bout du doigt sous la barre à la suite d’un mouvement de passe rapide et intelligent, puis a gâché une opportunité beaucoup plus facile à 12 mètres avec un faible balayage.

Le joueur de Vérone Michael Folorunsho a fait ses débuts avec les seniors en Italie, mais une première touche lourde n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de la passe transversale de Federico Dimarco.

Il y a eu une nouvelle frayeur dans les arrêts, encore une fois provoquée par un faible back-pass cette fois de Dimarco, et Donnarumma s’est précipité pour refuser Ahmedhodzic.

Italie 1-0 Bosnie-Herzégovine

Frattesi 38 (I)

Italie: Donnarumma ; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova (Dimarco 65), Jorginho (Pellegrini 65), Fagioli (Cristante 65), Cambiaso ; Frattesi (Folorunsho 76), Chiesa (Raspadori 76) ; Scamacca (Retegui 84)

Bosnie Herzégovine: Piric; Ahmedhodzic, Katic (Muharemovic 89), Bicakcic ; Gazibegovic, Hajradinović (Burnic 67), Saric (Huseinbasic 67), Tahirovic, Mujakic (Hadzikadunic 81) ; Gigovic (Sosic 89), Demirovic

Réf : Théouli (CYP)