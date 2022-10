Itaewon : un centre inclusif et multiculturel frappé par la tragédie

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Itaewon, le quartier où au moins 151 personnes ont été tuées lors d’une vague de foule à l’Halloween, est le quartier le plus cosmopolite de Séoul, un endroit où les stands de kebab et les barbecues sont aussi populaires que les boîtes de nuit animées et bars branchés.

Coincé entre deux des plus grands parcs de la ville et le musée War Memorial of Korea, Itaewon a longtemps été populaire parmi les résidents étrangers et les touristes grâce en grande partie à une importante base militaire américaine qui se trouvait autrefois à proximité. La vie nocturne de la région est principalement centrée sur une route principale.

Ces dernières années, les jours autour d’Halloween ont vu les rues animées d’Itaewon remplies de fêtards – expatriés et coréens – vêtus de costumes de vacances. Ces festivités se sont poursuivies même pendant la pandémie, qui a temporairement ralenti la vie nocturne d’Itaewon après que plusieurs cas ont été retracés dans les discothèques et autres lieux de la région.

Les responsables pensent que des dizaines de milliers de fêtards ont afflué à Itaewon samedi, lors de l’un des plus grands rassemblements depuis que le pays a supprimé la plupart de ses restrictions COVID-19 ces derniers mois. Des témoins disent que les rues étaient si densément encombrées de personnes et de véhicules lents qu’il était pratiquement impossible pour les secouristes et les ambulances d’arriver à temps, les laissant impuissants à empêcher la situation de se transformer en la pire catastrophe du pays depuis des années.

Samedi soir, des secouristes ont été vus se précipiter pour transporter les blessés et les morts sur des civières alors que des ambulances faisaient la queue dans les rues et qu’une foule chaotique fuyait la zone. Les ambulanciers paramédicaux et les piétons ont pratiqué frénétiquement la RCR sur des personnes dans les rues près de rangées de corps sans vie conservés sous des couvertures bleues.

Pour certaines personnes, c’était le contraste entre le quartier normalement animé et amusant et la mort massive qui était le plus frappant.

“Les gens portaient des costumes d’Halloween, donc la scène était tellement irréaliste”, a déclaré un responsable d’une organisation touristique d’Itaewon qui s’est précipité sur les lieux pour essayer d’aider. Elle a requis l’anonymat en raison de la nature sensible de l’incident.

Bien qu’il n’y ait pas d’activités de friandises à l’occidentale répandues en Corée du Sud, les fêtes et les événements sur le thème d’Halloween sont devenus de plus en plus populaires parmi les jeunes Sud-Coréens, et Itaewon est l’endroit le plus chaud du pays pour de tels événements, où les bars, les clubs et les restaurants tiennent concours de costumes.

Le caractère international d’Itaewon a été façonné par sa proximité avec une garnison militaire américaine à proximité. Le quartier abrite toujours des restaurants, des bars et d’autres commerces destinés à la communauté américaine de Séoul.

La garnison de Yongsan, qui a servi de quartier général aux forces américaines en Corée et au commandement des Nations Unies jusqu’en 2017, se trouve à moins d’1,6 km d’Itaewon. Les forces américaines ont depuis déplacé leur quartier général sud-coréen à Pyeongtaek, une ville à 70 kilomètres (45 miles) au sud de Séoul, ne laissant qu’un petit contingent à Yongsan tout en commençant à céder les terres au gouvernement sud-coréen.

Même après avoir perdu la plupart de ses clients militaires américains, Itaewon est resté une attraction majeure pour les Sud-Coréens et les visiteurs étrangers, qui sont attirés par la vie nocturne animée et arrosée du quartier ainsi que par son flair international. Des restaurants servant du barbecue américain et des kebabs du Moyen-Orient côtoient des pubs irlandais et des bars traditionnels de style japonais.

“La communauté Itaewon nous a ouvert ses bras pendant de nombreuses années et fait partie de la raison pour laquelle notre Alliance est si forte”, a déclaré l’US Forces Korea, qui commande les quelque 30 000 militaires américains dans le pays, dans un communiqué en ligne, rédigé en anglais et coréen. “Pendant cette période de deuil, nous serons là pour vous comme vous avez été là pour nous.”

L’épicentre de la catastrophe semblait se trouver dans une ruelle exiguë et en pente longeant le côté ouest de l’hôtel Hamilton, où certains témoins disent que les gens sont tombés et se sont renversés les uns sur les autres comme des «dominos». L’hôtel en brique et son centre commercial adjacent sont un point de repère bien connu dans la région.

La voie aurait laissé peu d’options à ceux qui cherchaient un abri. Un côté est occupé par le mur en grande partie solide de l’hôtel. L’autre est bordée d’une poignée de petites vitrines, y compris des bars, un petit magasin de détail et une succursale de la chaîne de dépanneurs Emart24.

L’allée elle-même est sur une pente qui mène à l’une des entrées de la station de métro très fréquentée d’Itaewon, ce qui rend plus difficile pour les fêtards de maintenir leur équilibre alors que la foule afflue. L’allée longue d’un pâté de maisons relie la route principale à une autre bande étroite remplie de bars et de restaurants branchés.

Un témoin a déclaré à la chaîne de télévision locale YTN qu’il avait vu à la fois des étrangers et des Coréens qui avaient été tués et qu’il avait l’air étonné de voir le quartier rempli de véhicules de police et d’ambulances essayant d’aider les blessés et les mourants.

“C’était comme un abîme”, a déclaré l’homme, qui s’appelait Hwang Min-hyuk.

___

Schreck a rapporté de Bangkok.

Kim Tong-hyung et Adam Schreck, Associated Press