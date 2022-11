Itaewon se tait après un écrasement meurtrier de la foule à Séoul, en Corée du Sud

Construit bien avant que Séoul n’ait un plan d’urbanisme, Itaewon a toujours été une sorte d’exception parmi les Sud-Coréens. Il y a des décennies, des GI américains stationnés dans une base militaire voisine se rendaient dans le quartier pour boire et se détendre. Les habitants restaient généralement à l’écart. Après un certain temps, la région a acquis une réputation de lieu pour les étrangers. Il a également servi de vecteur de la culture occidentale – musique rock ‘n’ roll et reggae, plats exotiques et mode étrangère – à une époque où la Corée du Sud était encore une nation en développement d’après-guerre.

Itaewon a dû se réinventer lorsque l’armée américaine a commencé à déménager au Camp Humphreys, une gigantesque base au sud de Séoul, il y a dix ans. Mais même avant cela, à la fin des années 1990, les jeunes commençaient à affluer dans ses bars et restaurants branchés entassés dans de vieux bâtiments et des ruelles étroites. Le quartier a acquis une nouvelle réputation en tant que lieu pour échapper aux pressions de la société sud-coréenne, liée par les hiérarchies confucéennes et les opinions conformistes.

« Quand je pense à Itaewon, les mots qui me viennent à l’esprit sont liberté, ouverture et diversité. Vous voyez des étrangers ici, vous pouvez découvrir des aliments d’autres cultures ici », a déclaré Byun Ji-sun, 25 ans, un photographe en train de dîner avec des amis dans l’un des rares restaurants de kebab encore ouverts récemment à Itaewon. « Quand les jeunes disent : « Allons à Itaewon », nous voulons dire : « Allons en boîte et amusons-nous ». »