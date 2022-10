Itaewon, scène de l’écrasement de la foule d’Halloween à Séoul, a une histoire complexe

Pas plus tard que dans les années 1990 et au début des années 2000, le quartier était connu pour ses contrefaçons de produits de créateurs et comme un quartier chaud largement soutenu par les troupes américaines. Mais dans les années qui ont suivi, il s’est réinventé en tant que centre de la vie nocturne. Il s’adresse à un large contingent d’étrangers et d’expatriés, reflétant les influences et les valeurs mondiales. C’est le quartier le plus international de Séoul, avec des salons branchés, des bars et des cafés inspirés de lieux aux États-Unis, en Europe et en Russie.