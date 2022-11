Itaewon : qu’est-ce qu’un béguin pour la foule et comment l’éviter

Avant samedi soir, les rues étroites d’Itaewon, un quartier populaire de la vie nocturne de Séoul, en Corée du Sud, étaient connues pour attirer les fêtards et les touristes.

Aujourd’hui, les ruelles étroites d’Itaewon sont associées à un événement tragique qui a fait de nombreuses victimes et où plus de 150 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées alors qu’elles tentaient de profiter des célébrations d’Halloween.

Itaewon est une destination commerciale populaire pour Halloween et est bordée de bars, clubs et restaurants qui ont ouvert leurs portes pour la première célébration sans masque en deux ans.

Des milliers de personnes sont entrées dans le quartier et à 22 heures, les ruelles étroites étaient bondées.

Plusieurs vidéos publiées sur les plateformes de médias sociaux à partir de la scène pendant l’écrasement de la foule montrent des gens étroitement serrés les uns contre les autres, sans aucune marge de manœuvre.

Des témoins ont déclaré à l’Associated Press que la foule est rapidement devenue chaotique et mortelle alors que les gens étaient piégés pendant 40 minutes. À certains endroits, les gens se sont renversés et se sont retrouvés empilés comme des dominos.

Les secouristes ont été submergés par le nombre de corps récupérés et appelaient la foule à aider à administrer la RCR, a déclaré le témoin Ken Fallas à l’AP.

Des responsables sud-coréens ont reconnu leur faute et présenté des excuses mardi. Une première enquête policière a révélé que la police n’avait pas répondu efficacement aux appels téléphoniques à l’aide, a rapporté l’AP mardi.

Les experts qui ont étudié la sécurité publique et la question des écrasements de foule pendant des décennies disent qu’une multitude de facteurs contribuent aux événements qui tournent horriblement mal comme à Itaewon, et il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites à l’avance pour empêcher une telle catastrophe.

CTVNews.ca s’est entretenu avec plusieurs universitaires dont les recherches se concentrent sur les écrasements de foule et les surtensions sur ce qui s’est passé à Itaewon, comment les foules peuvent être gérées en toute sécurité et comment se protéger.

QU’EST-CE QU’UN CRUSH DE FOULE ET QUE S’EST-IL PASSÉ À ITAEWON ?

Un écrasement de foule peut se produire lorsqu’il y a une immense surpopulation et que la densité augmente au point qu’il est presque impossible de sortir, a déclaré G Keith Still, professeur invité de science des foules à l’Université de Suffolk en Angleterre.

“Une chute de haute densité peut avoir ces conséquences catastrophiques”, a déclaré Still. Les blessures dans les incidents de surpeuplement ne sont pas tout à fait inhabituelles, elles peuvent parfois devenir plus extrêmes, comme à Itaewon, a-t-il déclaré.

“Malheureusement pour certaines personnes, la première fois qu’elles vivent [a crowd crush], il est trop tard pour eux de faire quoi que ce soit. Cela n’a pas à voir avec le nombre de personnes, c’est dû à l’exposition à une forte densité », a-t-il expliqué.

Toujours dit que si on lui avait demandé de faire une évaluation des risques d’Itaewon, il aurait immédiatement dit “il y a un nombre fini de personnes qui peuvent s’intégrer dans cet espace”.

Le problème avec la popularité d’Itaewon dans ce cas est que le quartier est composé de rues étroites et de ruelles qui se connectent, offrant peu d’espace pour ce qui est devenu un grand nombre de personnes, a déclaré Ali Asgary, professeur à l’Université York et expert en catastrophe, gestion des urgences et de la continuité des activités.

«Il n’y avait pas de gestion de l’événement là-bas ni de système de gestion des foules. Tout cela a conduit à cet événement malheureux », a-t-il déclaré.

QU’AURAIT-IL DÛ ÊTRE FAIT À L’AVANCE ?

Une évaluation des risques impliquerait de regarder l’espace, de voir les itinéraires que les gens peuvent emprunter et de comprendre qui assiste à l’événement et leurs motivations, puis de mettre en œuvre des contre-mesures pour éviter un écrasement de foule, a déclaré Still.

“La façon dont je compare cela est à un tachymètre sur une voiture. Il y a une ligne rouge. Si vous faites tourner le moteur au-dessus de la ligne rouge, il va exploser. C’est la même chose que la densité de la foule – vous devez maintenir la foule en dessous de cette densité afin de la maintenir en mouvement », a-t-il déclaré.

Gil Fried, professeur à l’Université de Floride occidentale au département d’administration et de droit, a déclaré que la première chose qui lui sautait aux yeux à propos d’Itaewon était l’apparence de la région et la façon dont les ruelles sont entourées de murs.

“Les barricades ou tout ce qui resserre les gens et les coince, ça va être une préoccupation”, a-t-il déclaré.

Un autre problème, souligné lors d’une réunion du conseil des ministres mardi par le président Yoon Suk Yeol, est que la Corée du Sud manque de ressources en matière de gestion des foules. La police a déclaré aux journalistes que seuls 137 agents se trouvaient dans cette zone cette nuit-là, lorsque pas moins de 100 000 personnes sont arrivées pour célébrer Halloween.

Bien que ce soit plus d’agents qu’en 2017 à 2019, où seuls 34 à 90 agents étaient affectés à la zone, la police a reconnu que les agents étaient principalement chargés de lutter contre la criminalité et la consommation de stupéfiants, et non de contrôler les foules.

Au-delà du nombre de policiers affectés à la zone, des experts spécialement formés auraient également dû être impliqués, selon les experts.

Selon la National Fire Protection Association aux États-Unis, un événement nécessite un crowd manager formé pour 250 personnes, a déclaré Fried.

“Les policiers ne sont pas nécessairement formés pour faire face à une foule”, a-t-il déclaré. La police peut savoir quoi faire lorsqu’une foule devient incontrôlable, mais pas quoi faire de manière proactive pour minimiser le potentiel de préoccupations concernant les écrasements de foule, a-t-il déclaré.

Au moins 400 membres du personnel de la foule formés auraient dû se trouver à Itaewon, a déclaré Fried.

D’autres facteurs qui ont un impact sur la stratégie sont la météo, la présence d’eau dans la région et la possibilité que la foule soit en train de boire ou sous l’influence de drogues, a-t-il expliqué.

“Lorsque des personnes sont canalisées dans ces ruelles étroites, c’est une recette pour un désastre, car vous voulez autant d’espace que possible”, a-t-il déclaré.

L’espace doit être surveillé et le personnel doit empêcher davantage de personnes d’entrer jusqu’à ce que la situation soit résolue, a déclaré Still.

«Cela se fait tout le temps sur les marchés de Noël… c’est très simple à réglementer, si et seulement si vous comprenez le risque. C’est le problème ici, ils n’ont pas vu le problème avant qu’il ne se produise », a-t-il déclaré.

Les mouvements de foule peuvent être contrôlés pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour que les services d’urgence puissent atteindre les gens à tout moment, a déclaré Asgary.

“Cela aurait pu beaucoup aider, bien que, si j’étais là et même en pensant à avoir un si grand nombre de personnes dans cette région, je ne le conseillerais même pas”, a-t-il déclaré. “Mais si les gens veulent utiliser cet espace… les chiffres devraient être réduits”, a-t-il déclaré.

COMMENT UN ÉCRASEMENT DE FOULE PEUT-IL CAUSER LA MORT ?

La majorité des décès causés par un écrasement de foule sont dus à un manque d’oxygène, pas à des blessures, a déclaré Asgary.

“Ce n’est pas parce que votre jambe est cassée, c’est à cause de la pression qui endommage vos organes internes qui ne peuvent pas fonctionner avec la circulation sanguine ou la circulation de l’oxygène”, a-t-il déclaré.

Le fait de subir des pressions horizontales et verticales, où les gens poussent sur les côtés, l’avant et l’arrière, ainsi que les uns sur les autres, rend la respiration difficile, a-t-il expliqué.

“Il peut ne pas montrer de signes de blessure de l’extérieur, mais ce sont les pressions des organes internes qui provoquent cette situation”, a-t-il déclaré. “Mais si vous êtes écrasé contre un mur, vous subirez également des blessures de l’extérieur”, a-t-il déclaré.

Les blessures par écrasement, où plusieurs personnes se retrouvent les unes sur les autres, créent une force importante qui peut blesser un corps, a déclaré Fried.

Il a dit qu’il a travaillé sur des cas où des rails métalliques ont été tordus en raison d’un écrasement de foule, ce qui indique qu’une force importante a poussé une personne contre la balustrade. Cela prendrait plus de 1 000 livres par pouce carré, a-t-il dit.

« C’est comme une noyade. Il n’y a rien que vous puissiez faire, s’il y a trois ou quatre personnes sur vous, il y a ce sentiment de désespoir », a-t-il déclaré.

COMMENT POUVEZ-VOUS SURVIVRE À UN CRUSH DE FOULE ?

Bien qu’il puisse y avoir un certain point où il est impossible d’échapper à un écrasement de foule, Fried recommande la «conscience de la situation», qui est d’être conscient de l’environnement à tout moment.

“Comprenez ce qui se passe et essayez de prendre des mesures qui minimiseront la probabilité… sachant où se trouvent vos sorties, s’il y a admission générale, n’allez pas au front”, a-t-il déclaré.

“L’une des choses que nous disons toujours aux gens est de toujours apporter de l’eau. Vous pourriez être coincé là-bas, et il y a de nombreux cas de déshydratation », a déclaré Fried.

Il a recommandé à une personne coincée dans une foule de voir si elle peut se stabiliser et se déplacer avec le mouvement de la foule, car dans ces situations, ce qui se passe, c’est que les individus deviennent comme “fluides”, a déclaré Asgary.

« On ne pourra plus se contrôler, on suit avec les autres et on bouge avec eux. Si nous commençons à pousser ou à appuyer, cela ne va pas aider. Nous avons juste besoin de nous détendre et de nous calmer.

Il a déclaré que les personnes impliquées devraient faire de leur mieux pour économiser leur oxygène et protéger les parties du corps importantes pour la respiration, et se concentrer sur la respiration plutôt que sur la poussée.

QUELLES SONT QUELQUES FAUSSES CONCEPTIONS À PROPOS DES CROWD CRUSH ?

Avec la cohue de la foule, le blâme est parfois porté sur la foule plutôt que sur les organisateurs et les services gouvernementaux qui étaient censés fournir un environnement sûr, a déclaré Still.

“Ce n’est pas aux membres du public de considérer le plan de sécurité”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous allez dans une boîte de nuit ou dans une économie nocturne, c’est un devoir de diligence pour les personnes qui parviennent à fournir un environnement sûr”, a déclaré Still.

Il n’y a pas de “bousculades” dans des cas comme ceux-ci, personne ne court, a déclaré Still.

“Personne dans cette foule n’est allé avec l’intention de réagir de cette façon”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas eux qui allaient créer un problème ou un mal, c’était réagir à la situation dans laquelle ils se trouvaient.”