It Lives Inside Trailer: Film d’horreur folklorique indien

Il est temps de commencer à croire aux traditions transmises par votre famille… cela pourrait juste vous donner une chance de survivre à la démons du mythe quand ils lèvent la tête . Dans le dernier regard sur le réalisateur Bishal Dutta Il vit à l’intérieurune adolescente apprend exactement cela.

Des producteurs de Sortir, Dutta’s Le premier long métrage plonge dans les horreurs des adolescents d’essayer de s’intégrer en assimilant et en se retirant de votre culture … tout tandis qu’une ancienne entité se lève pour hanter vos proches. Sam (Visage impassible‘s Megan Suri) découvre après avoir rejeté sa culture indienne qu’un démoniaque, énergie- esprit suceur, le Pishach, s’est accrochée à son ancienne meilleure amie et menace de s’en prendre à elle aussi. Pour y faire face, Sam doit embrasser son héritage pour avoir une chance de se battre. Le film met également en vedette Neeru Bajwa et Mohana Krishnan.

Regardez la bande-annonce ci-dessous.

ÇA VIT À L’INTÉRIEUR – Bande-annonce officielle #2

C’est excitant de voir plus de légendes indiennes effrayantes du folklore obtenir leur dû. Le Pishach est particulièrement terrifiant; c’est l’incarnation d’un mal qui suce la vie des gens alors qu’il forme- les déplace et les possède. L’introduction de Dutta dans la bande-annonce— avec l’ami de Sam lui disant que les histoires avec lesquelles ils ont grandi sont vraies – juxtaposé à l’entité effrayante qui les traque augmente la tension de la terreur du Pishach, et ce sera intéressant de voir comment l’histoire personnelle d’un adolescent renouer avec elle les racines ancestrales jouent un rôle .

Il vit à l’intérieur ouvre le 22 septembre.

