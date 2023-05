"IT Cellule Propagation…": Bajrang Punia sur une photo morphée de lutteurs

Le lutteur Bajrang Punia a critiqué les « gens de la cellule informatique » après qu’une photo transformée de Sangeeta Phogat et Vinesh Phogat, les montrant souriants alors qu’ils étaient détenus par la police, est apparue sur Twitter.

Les lutteurs, dont Sakshi Malik, ont été arrêtés avec leurs partisans aujourd’hui alors qu’ils tentaient de marcher vers le nouveau bâtiment du parlement lors de son inauguration.

La police de Delhi a également nettoyé son site de protestation à Jantar Mantar.

Bajrang Punia a tweeté deux photos – l’une transformée et l’autre authentique. L’authentique ne montre pas Sangeeta Phogat et Vinesh Phogat souriants.

Celui modifié, cependant, les montre souriants, indiquant qu’ils ne sont pas sérieux au sujet de leur protestation.

« Les gens de la cellule informatique diffusent cette fausse image. Nous indiquons clairement qu’une plainte sera déposée contre quiconque a publié cette fausse image », a tweeté Bajrang Punia.

Les athlètes ont protesté contre le chef de la Fédération indienne de lutte (WFI), Brij Bhushan Sharan Singh, exigeant son arrestation pour harcèlement sexuel présumé.

Des scènes chaotiques ont été vues aujourd’hui sur le site de protestation de Jantar Mantar, à 3 km de l’endroit où le nouveau bâtiment du parlement a été inauguré par le Premier ministre Narendra Modi.

Immédiatement après que les lutteurs ont été poussés dans des bus et emmenés à différents endroits, la police de Delhi a commencé à nettoyer le site de la manifestation en retirant les lits de camp, les matelas, les glacières, les ventilateurs et un plafond en bâche, ainsi que d’autres effets personnels des lutteurs.

Le commissaire spécial de la police (loi et ordre), Dependra Pathak, a déclaré que les manifestants avaient ignoré les demandes et les avertissements répétés et « lutté » avec le personnel de police qui tentait de les arrêter.

« Aujourd’hui était un jour important pour le pays car le nouveau bâtiment du parlement devait être inauguré et malgré l’avertissement de ne pas marcher au-delà du site de la manifestation, ils ont continué à le faire », a-t-il déclaré, ajoutant que le comportement des lutteurs était « très irresponsable ». .