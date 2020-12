Dans toute l’Europe, un nouvel ensemble strict de mesures de verrouillage a vidé les rues de villes comme Rome, Paris et Londres, où des hordes de touristes se pressent généralement dans les rues. Et puis il y a Istanbul. Les résidents de la ville la plus animée et la plus peuplée de Turquie ont reçu l’ordre de rester chez eux le week-end dernier dans le cadre d’un couvre-feu strict, émis par le gouvernement la semaine dernière pour enrayer une dangereuse résurgence du coronavirus. En vertu des restrictions nationales, qui continueront probablement dans les semaines à venir, personne n’a été autorisé à s’aventurer à l’extérieur entre 21 heures le vendredi et 5 heures le lundi, avec des amendes pour ceux qui enfreignaient les règles. Mais les touristes étrangers sont exemptés de l’ordre, ce qui signifie qu’ils étaient libres de voir les sites touristiques, de parcourir les rues et de prendre les ferries sur le Bosphore, alors même que les résidents étaient obligés de rester chez eux. La plupart des musées, y compris les palais de Topkapi et de Dolmabahce, sont restés ouverts aux touristes pendant le week-end, et certains restaurants de la vieille ville de Sultanahmet ont secrètement ouvert des portes aux visiteurs désireux de manger à l’intérieur. Les hôtels ont également offert des repas à l’intérieur et à l’extérieur aux visiteurs. Le samedi après-midi, les clients de l’hôtel haut de gamme Shangri-La se sont assis sur la terrasse, se prélassant sous le soleil et mangeant des fruits de mer frais avec des verres de vin blanc froid et croustillant.

« Vous vous attendez presque à être puni pour voyager ces jours-ci avec toutes les restrictions honteuses et en constante évolution, mais nous voici avec un accès exclusif à l’une des villes les plus belles et les plus enchanteresses du monde », a déclaré Erin Lockhart, 32 ans -ancienne musicienne britannique, alors qu’elle jouait de sa guitare sur fond de scintillant Bosphore qui restait immobile comme un étang en l’absence de trafic régulier de bateaux.

Mme Lockhart a décidé de se rendre à Istanbul la semaine dernière pour rencontrer son petit ami américain, car c’était l’une des rares villes vers lesquelles ils pouvaient tous les deux voler directement sans avoir à se mettre en quarantaine. Comme les autres touristes rencontrés dans les rues de la ville ce week-end, ils ne savaient pas avant leur arrivée qu’ils seraient libres de se promener dans la ville. Depuis la réouverture de ses frontières aux touristes internationaux en juin, la Turquie n’a pas exigé de tests ni de mise en quarantaine à l’arrivée. Des contrôles de santé et des contrôles de température sont effectués dans les aéroports et toute personne présentant des symptômes de Covid-19 est emmenée dans un établissement médical pour y être testée. Le secteur du tourisme du pays est sur le point de diminuer de 70% cette année, attirant 15 millions de visiteurs et plus de 11 milliards de dollars de revenus, une forte baisse par rapport aux 45 millions de visiteurs et 35 milliards de dollars de revenus en 2019, selon les statistiques du ministère de la Culture et tourisme. Malgré un effort pour sauver l’industrie avec la création cet été d’un programme de certification du tourisme sain, conçu pour s’assurer que les secteurs du voyage et de l’hôtellerie répondent aux exigences du gouvernement en matière de santé et d’hygiène, les arrivées ont diminué de 86% en juillet, par rapport à la même période en 2019.